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Fransa'da Türk siyasetçi Metin Yavuz belediye başkanı seçildi

DÜNYA HABERLERİ  | 29.06.2020 01:31 | Son Güncelleme

Fransa'da Türk siyasetçi Metin Yavuz, yerel seçimlerin ikinci turunda, başkent Paris'in banliyölerinden Valenton'da belediye başkanı seçildi.

Fransa'da Türk siyasetçi Metin Yavuz belediye başkanı seçildi

Ülkede 22 Mart'ta yapılması planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen yerel seçimlerin ikinci turunda Yavuz, Valenton'da bağımsız olarak Fransa Komünist Partisinin (PCF) adayı Laurent Perichon'a karşı yarıştı.

BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

Resmi olmayan sonuçlara göre Yavuz, oyların yüzde 52,37'sini alarak seçimi kazandı ve belediye başkanı seçildi.

Perichon ise yüzde 41,91 ile ikinci sırada kaldı.

Daha önce Val-de-Marne bölgesinde İl Genel Meclis Üyeliği yapan Yavuz, 2017'deki Senato seçimlerinde yarışmıştı ancak seçilememişti. Yavuz, Cumhuriyetçiler Partisinden Val-de-Marne bölgesinden aday olmuştu.

Fransa'da yerel seçimlerin ikinci turunun kaybedeni, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu iktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM) oldu.

Paris, Marsilya ve Lyon gibi büyük kentlerde LREM'in adayları seçimi kaybetti. (AA)

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