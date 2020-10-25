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Fransa'da Ürdünlü iki kardeşe ırkçı şiddet!

DÜNYA HABERLERİ  | 25.10.2020 23:03 | Son Güncelleme

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin İslam ve Müslümanlar'ı hedefe koyması ile ülkede İslamofobik ve ırkçı saldırılar artmaya başladı.

Fransa'da Ürdünlü iki kardeşe ırkçı şiddet!

Başkent Paris'te Eyfel Kulesi yakınında 18 Ekim'de Cezayir asıllı başörtülü iki kadının uğradığı bıçaklı saldırının yankıları sürerken, bu kez Paris'in 300 kilometre güneybatısındaki Anger kentinde Ürdün vatandaşı iki kardeş ırkçı şiddete maruz kaldı.

Arapça öğretmeni Muhammad Abu Eid ve kız kardeşi Heba, 22 Ekim perşembe akşamı Angers'deki Carrefour Saint-Serge alışveriş merkezinin otobüs durağında beklerken bir kadın ve erkeğin sözlü sataşmasıyla karşılaştı.

"ÜLKENİZE GERİ GİDİN, BURADA NE YAPIYORSUNUZ"

Sataşmalarına otobüste devam eden kadın ve erkek, kardeşlere, anadilleri Arapça konuştukları için "Burası Fransa niye Arapça konuşuyorsunuz. Ülkenize geri gidin, burada ne yapıyorsunuz?" sözlerini sarf etti.

Otobüsten inmesi gereken duraktan daha erken indiğini ifade eden Muhammed Abu Eid, sığınmak için arkadaşının evine yöneldiklerini, ancak evin girişinde kardeşiyle birlikte şiddete maruz kaldıklarını aktardı.

Muhammed Abu Eid, polis ve ambulansın gelmesini arkadaşının evinde beklediklerini dile getirdi.

Kardeşlerin ertesi gün iletişime geçtikleri Fransa’daki Ürdün Büyükelçiliği, Fransız yetkililerden açıklama talep etti.

Angers Polis Merkezi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

FRANSA'DA İSLAM VE MÜSLÜMANLAR HEDEFTE

Fransa'da Macron yönetiminin son dönemde Müslümanları ve İslami kuruluşları hedef almasıyla ülkenin farklı şehirlerinde İslam karşıtı uygulamalar görülmeye başladı.

Ülkenin Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde 16 Ekim'de başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.

Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemiş, ardından ülkedeki Müslüman dernek ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskılar ve baskınlar artmaya başlamıştı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifi (CCIF) ile Barakacity dahil birçok dernek ve sivil toplum kuruluşu ile bir caminin kapatılacağını duyurmuştu.

AA

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