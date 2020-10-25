Fransa'da Ürdünlü iki kardeşe ırkçı şiddet!

Başkent Paris'te Eyfel Kulesi yakınında 18 Ekim'de Cezayir asıllı başörtülü iki kadının uğradığı bıçaklı saldırının yankıları sürerken, bu kez Paris'in 300 kilometre güneybatısındaki Anger kentinde Ürdün vatandaşı iki kardeş ırkçı şiddete maruz kaldı.

Arapça öğretmeni Muhammad Abu Eid ve kız kardeşi Heba, 22 Ekim perşembe akşamı Angers'deki Carrefour Saint-Serge alışveriş merkezinin otobüs durağında beklerken bir kadın ve erkeğin sözlü sataşmasıyla karşılaştı.

"ÜLKENİZE GERİ GİDİN, BURADA NE YAPIYORSUNUZ"

Sataşmalarına otobüste devam eden kadın ve erkek, kardeşlere, anadilleri Arapça konuştukları için "Burası Fransa niye Arapça konuşuyorsunuz. Ülkenize geri gidin, burada ne yapıyorsunuz?" sözlerini sarf etti.

Otobüsten inmesi gereken duraktan daha erken indiğini ifade eden Muhammed Abu Eid, sığınmak için arkadaşının evine yöneldiklerini, ancak evin girişinde kardeşiyle birlikte şiddete maruz kaldıklarını aktardı.

Muhammed Abu Eid, polis ve ambulansın gelmesini arkadaşının evinde beklediklerini dile getirdi.

Kardeşlerin ertesi gün iletişime geçtikleri Fransa’daki Ürdün Büyükelçiliği, Fransız yetkililerden açıklama talep etti.