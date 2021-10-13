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Fransa'da utanç tablosu! Her gün 49 çocuk cinsel istismara uğruyor

13.10.2021 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransız medyası, ülkede bu yıl polise ve jandarmaya her gün 49 çocuğun cinsel istismara uğradığının ve 68 çocuğun cinsel saldırı veya tacize maruza kaldığının ihbar edildiğini açıkladı.

Fransa'da utanç tablosu! Her gün 49 çocuk cinsel istismara uğruyor

Fransa’da günlük çocuk istismarı, cinsel saldırı ve taciz ihbar sayısı kan dondurdu. Fransız medyasına yansıyan haberlere göre, 2021 yılında polise ve jandarmaya her gün 49 çocuğun cinsel istismara uğradığına ilişkin ihbar yapıldı. Çocuklara yönelik cinsel saldırı ve cinsel tacizle ilgili olarak ise polis ve jandarmaya günlük ortalama 68 ihbar geldiği bildirildi.

ÇOCUKLARI DİNLEMEK İÇİN EĞİTİM GÖRÜYORLAR

Paris’in güneyindeki Rosny-sous-Bois Eğitim Merkezi’nde her yıl 2 hafta boyunca 200 jandarma cinsel şiddet mağduru çocukları dinlemek için eğitim görüyor. Eğitim Merkezi Müdürü Jean-Michel Breton, çocuğu etkilemeden travmatik bir istismar hakkında mümkün olduğunca fazla ayrıntı elde etmenin en hassas yürütülmesi gereken soruşturmalardan biri olduğunu söyledi.

TASARI ONAYLANMIŞTI

Öte yandan, Fransa’da her iki tarafın rızası dahilinde de olsa 15 yaş altındaki bireylere yönelik her türlü cinsel eylemin tecavüz olarak kabul edilmesini öneren yasa tasarısı nisan ayında onaylanmıştı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Fransa
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