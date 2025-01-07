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Fransa'da yasaklandı, tüm Avrupa'da yasaklanması için harekete geçildi! Mide balonu sistemi Türkiye'de de durduruldu

07.01.2025 17:11
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Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), bir firmaya ait mide balonu sistemi uygulamasını Türkiye'de durdurdu. Söz konusu sistem Fransa'da yasaklanırken benzer bir kararın tüm Avrupa'da alınması amacıyla AB Komisyonu'na başvuruldu.

Fransa'da yasaklandı, tüm Avrupa'da yasaklanması için harekete geçildi! Mide balonu sistemi Türkiye'de de durduruldu

TİTCK tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, 2 Ocak'ta yapılan duyuruda, bir firmaya ait mide balonu sisteminin tüm barkodlarının AB Komisyonu tarafından nihai karar verilene kadar tedbir amaçlı olarak piyasaya arzının, piyasada bulundurulmasının, önerilmesinin veya teşhir edilmesinin durdurulmasına; ayrıca ürünün TİTCK Ürün Takip Sistemi'ndeki ürün hareketlerinin de kısıtlanmasına karar verildiği hatırlatıldı.

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FRANSA'DA YASAKLANDI! AB KOMİSYONU'NA BAŞVURDULAR

Öte yandan açıklamada, Fransa'nın söz konusu ürünün uygun olmayan şartlarda takılması sonucu hastalarda risk oluşturabileceği görüşünden hareketle bu firmaya ait mide balonu sisteminin ülkede uygulanmasını yasakladığı kaydedilerek, ürünün tüm Avrupa'da yasaklanması talebiyle AB Komisyonu'na başvurduğunun altı çizildi.

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TÜRKİYE'DE DURDURULDU

Açıklamada, mide balonu sisteminin TİTCK tarafından AB Komisyonu'ndan çıkacak karar sürecince Türkiye'de uygulanmasının durdurulduğu belirtildi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Fransa
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