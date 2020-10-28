Fransa da yeniden kapanıyor

Ülkede sadece okullar açık kalacak.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çarşamba akşamı yaptığı Ulusa Sesleniş konuşmasında, salgının ikinci dalgasına karşı alınan yeni önlemleri açıkladı. Ülke çapında yeniden kısıtlamaların uygulanacağını duyuran Macron, önlemlerin 30 Ekim Cuma gününden itibaren yürürlüğe gireceğini ve yasakların 1 Aralık'a kadar devam edeceğini söyledi.

Macron'un açıkladığı önlemler uyarınca temel ihtiyaç amaçlı alışveriş ve doktor ziyaretleri dışında herkes evde kalacak, ayrıca mümkünse evden çalışılacak. Restoranlar, barlar ve alışveriş merkezlerinin büyük bir bölümü de kapanacak.

Mart ayında uygulanan kısıtlamalardan farklı olarak Fransa'da bu kez ilk ve orta dereceli okullar açık kalacak. Ancak okullara sıkı hijyen kuralları getirilecek. Yüksek öğrenim kurumları ise online eğitimle devam edecek.

"Daha ölümcül olacak"

Konuşmasında Fransızlardan mümkün olduğu kadar evde kalmalarını isteyen Macron, salgının ülkede giderek kötüleştiğini belirterek virüsün çok hızlı bir şekilde yayıldığını söyledi. Macron, ikinci dalganın birincisinden daha sert ve ölümcül olacağı uyarısında da bulundu.