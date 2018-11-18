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Fransa'daki akaryakıt zammı protestolarında 400'den fazla kişi yaralandı

18.11.2018 19:43 | Son Güncelleme

Fransa'da artan akaryakıt fiyatlarını protesto etmek için düzenlenen gösteriler bugün de devam ederken, çıkan çatışmalarda 400'den fazla kişinin yaralandığı açıklandı. İçişleri Bakanlığı yaklaşık 300 eylemcinin sorgulandığını, 157'sinin de gözaltına alındığını açıkladı.

Fransa'daki akaryakıt zammı protestolarında 400'den fazla kişi yaralandı

Fransa İçişleri Bakanlığı, dünkü gösterilere 288 bin kişinin katıldığını ve bugün de birçok eylem yapıldığını bildirdi.

'Sarı yelekliler' adı verilen göstericiler, ülke genelinde yollara barikatlar kuruyor.

Birçok eylemci halktan kopuk olmakla suçladıkları Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a öfkeli. Kamuoyu yoklamalarına göre desteği hızla düşen Macron, henüz eylemlerle ilgili bir açıklama yapmadı.

Geçen yıl Fransız ekonomisini onarma vaadiyle iktidara gelen Macron, yakıt fiyatlarındaki artışın Fransız halkını fosil yakıtlardan uzaklaştırmak için gerekli oludğunu savunuyor.

Ancak gösterilere yoğun destek verildiği görülüyor. Elabe Enstitüsü'nün anketine katılanların yüzde 70'i sarı yeleklilere destek verdiğini söyledi ve hükümetten yakıt zammını geri almasını istedi.

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GÖSTERİLERDE NELER OLDU?

İçişleri Bakanlığı'na göre eylemciler cumartesi günü Fransa genelindeki 2 bin noktada sokağa çıktı.

Çoğu eylem sakin geçerken, bazı noktalarda sürücülerin barikatları aşmak istemesi nedeniyle sinirler gerildi.

Göstericilerle sarılmış bir aracın içindeki sürücünün panik yapıp, gaza basması üzerine bir kadın eylemci hayatını kaybetti.

3500 dolayında kişinin geceyi dışarıda geçirdiği bildirilirken, İçişleri Bakanı Chrishtophe Castaner "Saldırılar, kavgalar ve bıçaklamalar oldu. Sarı yelekli eylemciler arasında kavgalar çıktı. Bazı protestolarda alkol de içildi ve bu aptalca hareketlere yol açtı" dedi.

Bakan Castaner 14'ü ağır 400'den fazla kişinin yaralandığını belirtirken, 150'den fazla noktada eylemin devam ettiği bildirildi.

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SÜRÜCÜLER NEDEN EYLEM YAPIYOR?

Fransa'da araçlarda en çok kullanılan akaryakıt türü olan dizelin fiyatı son 12 ayda yüzde 23 arttı.

Bu sırada dünyada petrol fiyatları önce çıkıp, sonra düşerken, Macron hükümeti yakıttaki hidrokarbon vergisini litre başına dizelde 7,6 euro cent, petrolde ise 3,9 cent yükseltti.

Bardağı taşıran son damla ise 1 Ocak'tan itibaren dizelde litre başına 6,5, petrolde ise litre başına 2,9 centlik artış oldu.

Macron geçen Çarşamba günü yaptığı konuşmada, zamların dörtte üçünün dünyada artan petrol fiyatları olduğunu savunurken, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatıdrım için fosil yakıtlara daha fazla vergi koymanın gerekli olduğunu vurguladı.

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