Fransa'daki akaryakıt zammı protestolarında 400'den fazla kişi yaralandı

Göstericilerle sarılmış bir aracın içindeki sürücünün panik yapıp, gaza basması üzerine bir kadın eylemci hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı'na göre eylemciler cumartesi günü Fransa genelindeki 2 bin noktada sokağa çıktı.

Ancak gösterilere yoğun destek verildiği görülüyor. Elabe Enstitüsü'nün anketine katılanların yüzde 70'i sarı yeleklilere destek verdiğini söyledi ve hükümetten yakıt zammını geri almasını istedi.

Birçok eylemci halktan kopuk olmakla suçladıkları Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a öfkeli. Kamuoyu yoklamalarına göre desteği hızla düşen Macron, henüz eylemlerle ilgili bir açıklama yapmadı.

Fransa İçişleri Bakanlığı, dünkü gösterilere 288 bin kişinin katıldığını ve bugün de birçok eylem yapıldığını bildirdi.

3500 dolayında kişinin geceyi dışarıda geçirdiği bildirilirken, İçişleri Bakanı Chrishtophe Castaner "Saldırılar, kavgalar ve bıçaklamalar oldu. Sarı yelekli eylemciler arasında kavgalar çıktı. Bazı protestolarda alkol de içildi ve bu aptalca hareketlere yol açtı" dedi.

Bakan Castaner 14'ü ağır 400'den fazla kişinin yaralandığını belirtirken, 150'den fazla noktada eylemin devam ettiği bildirildi.

SÜRÜCÜLER NEDEN EYLEM YAPIYOR?

Fransa'da araçlarda en çok kullanılan akaryakıt türü olan dizelin fiyatı son 12 ayda yüzde 23 arttı.

Bu sırada dünyada petrol fiyatları önce çıkıp, sonra düşerken, Macron hükümeti yakıttaki hidrokarbon vergisini litre başına dizelde 7,6 euro cent, petrolde ise 3,9 cent yükseltti.

Bardağı taşıran son damla ise 1 Ocak'tan itibaren dizelde litre başına 6,5, petrolde ise litre başına 2,9 centlik artış oldu.

Macron geçen Çarşamba günü yaptığı konuşmada, zamların dörtte üçünün dünyada artan petrol fiyatları olduğunu savunurken, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatıdrım için fosil yakıtlara daha fazla vergi koymanın gerekli olduğunu vurguladı.

