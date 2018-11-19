HABER

Akaryakıt zammı protestolarında 400'den fazla kişi yaralandı

DÜNYA HABERLERİ  | 19.11.2018 10:08 | Son Güncelleme

Fransa'da artan akaryakıt fiyatlarını protesto etmek için düzenlenen gösteriler bugün de devam ederken, çıkan çatışmalarda 400'den fazla kişinin yaralandığı açıklandı.

Akaryakıt zammı protestolarında 400'den fazla kişi yaralandı

İçişleri Bakanlığı yaklaşık 300 eylemcinin sorgulandığını, 157'sinin de gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlık, dünkü gösterilere 288 bin kişinin katıldığını ve bugün de birçok eylem yapıldığını bildirdi.

'Sarı yelekliler' adı verilen göstericiler, ülke genelinde yollara barikatlar kuruyor.

Birçok eylemci halktan kopuk olmakla suçladıkları Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a öfkeli. Kamuoyu yoklamalarına göre desteği hızla düşen Macron, henüz eylemlerle ilgili bir açıklama yapmadı.

Geçen yıl Fransız ekonomisini onarma vaadiyle iktidara gelen Macron, yakıt fiyatlarındaki artışın Fransız halkını fosil yakıtlardan uzaklaştırmak için gerekli oludğunu savunuyor.

Ancak gösterilere yoğun destek verildiği görülüyor. Elabe Enstitüsü'nün anketine katılanların yüzde 70'i sarı yeleklilere destek verdiğini söyledi ve hükümetten yakıt zammını geri almasını istedi.

_104390333_050684901-1

GÖSTERİLERDE NELER OLDU?

İçişleri Bakanlığı'na göre eylemciler cumartesi günü Fransa genelindeki 2 bin noktada sokağa çıktı.

Çoğu eylem sakin geçerken, bazı noktalarda sürücülerin barikatları aşmak istemesi nedeniyle sinirler gerildi.

Göstericilerle sarılmış bir aracın içindeki sürücünün panik yapıp, gaza basması üzerine bir kadın eylemci hayatını kaybetti.

3500 dolayında kişinin geceyi dışarıda geçirdiği bildirilirken, İçişleri Bakanı Chrishtophe Castaner "Saldırılar, kavgalar ve bıçaklamalar oldu. Sarı yelekli eylemciler arasında kavgalar çıktı. Bazı protestolarda alkol de içildi ve bu aptalca hareketlere yol açtı" dedi.

Bakan Castaner 14'ü ağır 400'den fazla kişinin yaralandığını belirtirken, 150'den fazla noktada eylemin devam ettiği bildirildi.

_104390333_050684901-1

SÜRÜCÜLER NEDEN EYLEM YAPIYOR?

Fransa'da araçlarda en çok kullanılan akaryakıt türü olan dizelin fiyatı son 12 ayda yüzde 23 arttı.

Bu sırada dünyada petrol fiyatları önce çıkıp, sonra düşerken, Macron hükümeti yakıttaki hidrokarbon vergisini litre başına dizelde 7,6 euro cent, petrolde ise 3,9 cent yükseltti.

Bardağı taşıran son damla ise 1 Ocak'tan itibaren dizelde litre başına 6,5, petrolde ise litre başına 2,9 centlik artış oldu.

Macron geçen Çarşamba günü yaptığı konuşmada, zamların dörtte üçünün dünyada artan petrol fiyatları olduğunu savunurken, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatıdrım için fosil yakıtlara daha fazla vergi koymanın gerekli olduğunu vurguladı.

PARTNERHayvanların X-Ray altındaki görüntüleriHayvanların X-Ray altındaki görüntüleri
Eski Cumhurbaşkanı Uruguay Büyükelçiliği'nden sığınma talep ettiEski Cumhurbaşkanı Uruguay Büyükelçiliği'nden sığınma talep etti
Yemen'de Husiler'den "ateşkese hazırız" açıklamasıYemen'de Husiler'den "ateşkese hazırız" açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
akaryakıt Fransa protesto

En Çok Okunan Haberler

Hadise paylaştığı yatak pozlarıyla dikkat çekti!

Hadise paylaştığı yatak pozlarıyla dikkat çekti!

AK Parti'nin İzmir adayı Nihat Hatipoğlu mu olacak?

AK Parti'nin İzmir adayı Nihat Hatipoğlu mu olacak?

Kars'ta CHP'nin belediye başkan adayı Naif Alibeyoğlu mu olacak?

Kars'ta CHP'nin belediye başkan adayı Naif Alibeyoğlu mu olacak?

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım! 'Yüzde 99' dedi, böyle duyurdu

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım! 'Yüzde 99' dedi, böyle duyurdu

Lucescu dönemi sona eriyor! Yerine gelecek isim...

Lucescu dönemi sona eriyor! Yerine gelecek isim...

MHP'li Fatih Mehmet Bucak'tan şoke eden sözler: Elleriyle mezar kazmaya başlasınlar

MHP'li Fatih Mehmet Bucak'tan şoke eden sözler: Elleriyle mezar kazmaya başlasınlar

İlginizi Çekebilir

ABD Başkanı Trump'tan 'Fethullah Gülen' açıklaması

ABD Başkanı Trump'tan 'Fethullah Gülen' açıklaması

Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

Hamas duyurdu: Kassam'ın elinde İsrailli komutanın öldürülmesi görüntüleri var

Hamas duyurdu: Kassam'ın elinde İsrailli komutanın öldürülmesi görüntüleri var

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Genelevleriyle ünlü sokakta kredi kartı yasağı

Genelevleriyle ünlü sokakta kredi kartı yasağı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bunlara bizdeki gibi yönetim lazım, yarısını fetodan tutuklatır. kalan yarısınıda yeni zamlarla zam manyağı yapar. İnsanlarda sokağa çıkacak takat kalmaz.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İki lider kritik konular için bir araya geliyor

İki lider kritik konular için bir araya geliyor

Galler rugby takımının eski kaptanı 'eşcinsel olduğu için' saldırıya uğradı

Galler rugby takımının eski kaptanı 'eşcinsel olduğu için' saldırıya uğradı

Eski Cumhurbaşkanı Uruguay Büyükelçiliği'nden sığınma talep etti

Eski Cumhurbaşkanı Uruguay Büyükelçiliği'nden sığınma talep etti

Fiji'de korkutan deprem! 6.7 şiddetiyle sallandılar

Fiji'de korkutan deprem! 6.7 şiddetiyle sallandılar

Çektiği selfie sayesinde 99 yıl hapis yatmaktan kurtuldu

Çektiği selfie sayesinde 99 yıl hapis yatmaktan kurtuldu

Dev şirket uyardı: Ticaret savaşlarının bedeli ağır olacak

Dev şirket uyardı: Ticaret savaşlarının bedeli ağır olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.