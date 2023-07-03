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Fransa'daki eylemler komşuya da sıçradı! Atina Büyükelçiliği önünde protesto yaptılar

03.07.2023 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'da polis kurşunuyla ölen genç için Yunanistan'da eylem yapıldı. Gösteri olaysız sona ererken bir grup eylemci başkentte kısa bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Fransa'daki eylemler komşuya da sıçradı! Atina Büyükelçiliği önünde protesto yaptılar

Fransa'da 27 Haziran'da 17 yaşındaki Nael M. isimli gencin polis kurşunuyla öldürülmesi, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Fransız Büyükelçiliğinin önünde protesto edildi.

Atina'daki farklı sol grupların Fransa'nın Atina Büyükelçiliği önünde bir araya gelmesi nedeniyle büyükelçiliğin bulunduğu Vasilisis Sofias Caddesi bir süreliğine araç trafiğine kapatıldı.

Eylemciler, Nael M. isimli gencin polis kurşunuyla öldürülmesini protesto ederek, adalet çağrısında bulundu.

Gösteri olaysız sona ererken bir grup eylemci başkentte kısa bir yürüyüş gerçekleştirdi.

FRANSA'DAKİ ŞİDDETLİ PROTESTOLAR

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı. (AA)

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Fransa Yunanistan

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