HABER

Fransa'daki gösterilerin bilançosu ağır oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 27.12.2018 09:13 | Son Güncelleme

Fransa'da 17 Kasım'da başlayan sarı yeleklilerin gösterilerinin 43 bin kişinin işsiz kalmasına neden olduğu bildirildi.

Ekonomi Bakanlığı’nın verilerine göre, sarı yeleklilerin eylemlerinin başlamasından bu yana şirketlerin uğradığı zararlar nedeniyle 43 bin kişi işsiz kaldı.

Fransa'daki gösteriler nedeniyle 43 bin kişi işsiz kaldı

İşsiz kalan bu kişilerin devlete maliyetinin en az 28 milyon avro olduğu belirtildi.
Ekonomi İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Agnes Pannier-Runacher, yaptığı açıklamada, gösterilerinin ticarette yüzde 25 ciro kaybına neden olduğunu vurguladı.
Ulusal Alışveriş Merkezleri Konseyinden (CNCC) yaklaşık 10 gün önce yapılan yazılı açıklamada, eylemlerin başlamasından bu yana alışveriş merkezlerindeki ziyaretçi sayısında önemli düşüş yaşandığı belirtilmişti.

Protestoların nedeni

Protestoların nedeni
Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine yönelik öfkeye ve isyana dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline dönüştü.
Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron ve yönetiminden ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.
Sarı yelekliler, bunun yanı sıra hayatlarını yakından ilgilendirecek konuların ve bununla ilgili çıkacak yasaların referandum yoluyla halka sorulmasını istiyor.
Gösterilerde, şu ana kadar 10 kişi hayatını kaybederken 4 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi yaralandı.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fransa Sarı yelekliler Fransa'daki eylemler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Netanyahu'dan Türk ordusu hakkında skandal sözler!

Netanyahu'dan Türk ordusu hakkında skandal sözler!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Gerilimi tırmandıracak hamle! Resti çekti, savaş gemisini yolladı

Gerilimi tırmandıracak hamle! Resti çekti, savaş gemisini yolladı

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurdu! Trump, Erdoğan'la konuşup kararı açıkladı

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurdu! Trump, Erdoğan'la konuşup kararı açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suudi Arabistan'ın ilk robot memuru mesaiye başladı

Suudi Arabistan'ın ilk robot memuru mesaiye başladı

Zarrab'ın kaderi için kritik tarih: 17 Ocak

Zarrab'ın kaderi için kritik tarih: 17 Ocak

ÖSO'nun üst düzey komutanı Berri: Operasyon için Türkiye’den emir bekliyoruz!

Kritik karar: Türkiye'den emir bekliyoruz!

Rus ordusunun 2019 takvimi, Kremlin'in gizli silahını açık etti

Rus ordusunun 2019 takvimi, Kremlin'in gizli silahını açık etti

İsrail'e karşı harekete geçtiler! Büyük gerilim!

İsrail'e karşı harekete geçtiler! Büyük gerilim!

ABD Başkanı Trump'tan sürpriz ziyaret

ABD Başkanı Trump'tan sürpriz ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.