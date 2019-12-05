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Fransa’daki grev eylemlerine 510 bin kişi katıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 05.12.2019 18:02 | Son Güncelleme

Fransa’da halk Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin emeklilik reformunu protesto etmek için sınırsız grev başlattı. Grev eylemlerine ülke genelinde 510 bin kişinin katıldığı belirtildi. Protestolar yer yer şiddete dönüşürken, polis göstericilere sis bombasıyla müdahale etti.

Fransa'da ülkenin dört bir yanına yayılan ve on binlerce göstericinin katıldığı emeklilik reformu protestolarında yer yer şiddet olayları yaşanıyor.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto eden on binlerce kişi, ülke genelinde hayatı adeta felce uğrattı.

YÜZLERCE UÇUŞ İPTAL OLDU

Fransa’daki gösterilere başkent Paris başta olmak üzere ülke genelinde yüz binlerce kişi katıldı. Grev kapsamında hızlı trenlerin yüzde 90’ı ve Paris metrosunun çoğunluğuna erişim engellendi, yüzlerce uçuş iptal edildi ve okulların çoğu açılmadı. Fransa hava yolu şirketi Air France, Perşembe günkü iç hat uçuşlarının yüzde 30’unun iptal edildiğini açıkladı.

PARİS'TE OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Paris'te polis, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın etrafında barikat kurarak yoğun güvenlik önlemleri aldı. Başkentte güvenlik için 180'i motorlu 6 bin polis görevlendirildi.

POLİS BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ

Başkent Paris’te yaklaşık 250 bin kişinin katıldığı gösterilere polis biber gazıyla müdahale etti. Yerel medya, 6 bin polisin gösterilere müdahale ettiğini ve saat 22.00'a kadar 60 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Sarı yeleklilerin de katıldığı eylemlerin Pazartesi gününe kadar devam edeceği açıklandı.

EMEKLİLİK REFORMU TEPKİSİ

Sarı yeleklilerin gösterilerinin ardından çok sayıda sektör çalışanı, bugün itibarıyla Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna tepki göstermek amacıyla ülke genelinde süresiz grev başlattı.

Söz konusu reform, emeklilikte memur ve işçi ayrımını, ayrıcalıkları kaldırmayı, emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngörüyor ve onlarca sektörü olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Greve gidenler arasında Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) ve Fransız hava yolu şirketi Air France çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri de dahil sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları, taksi ve nakliye şoförleri, elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF, otomotiv üreticisi Renault ve rafineri çalışanları bulunuyor.


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Okuyucu Yorumları 38 yorum
Türkiye'de 58_ 60 yaş Emeklilik yaşı. Bizde 45_55 yaşında emekli olmaya çalışanlara laf anlatamıyoz. Fransa 62_64 yapmış
Kardeş, fransızın ayda yediği eti benim insanım senede yiyor belki. Hayat standardı aynı değil. Eş değer tutamazsın bu iki ülkeyi.
@gamlibaykus_24 58 60 yaşından sonra emekli olsan ne olur elin ayağın tutmuyor ya hasta olarak yatıyorsun,yada yaşlı 2 adım sonra yoruluyor oturuyorsun insana ne özgürlük veriyorlar nede hayatını yaşama fırsatı.
baykuş musun nesin sorun sadece yaş degil prim yattikca maas düşüyor yaslisin diye iş vermiyorlar olay sadece yaş degil önce konuyu anla atlama
o maasi ve sosyal haklari ver emekli etme kuş kafalı 45 yaşında iş ara ülkede sonra gel burdan yaz bir halt bilmeyenler yazıyor sıkıysa 65 yapın emeklilerde iptal et o zaman görüşelim 46 yaşında emekli olan reis bile maaşını her ay çekip yiyor.
@gamlibaykus_24 turkiyede 65. Senin yaşın genç.bilmiyorsun daha belliki.
bu mahlukatın yorumlarını ciddiye almayın dikkat edin körü körüne partiye bağlı o yüzden sürekli saçmalıyor unutmayın gamlıbaykuş
arkadasim fransayla senin gelirin birmi o adamlar emekli oldugunda dunya turuna cikiyo sen anca memleketine gidebiliyosun .
cahil insan Avrupa ile Türkiye'yi bir tutuyon ananı gondersene avrupa turuna veya dünya turuna onlar gidiyor cahil..
Bu bankamatik memuru
fransa halkının yanındayızzz ...
beter ol fransa
@black_jacke71 fransa herseyde öncüdür.1789 fransız ihtilali ozgurluklerin yolunu acmòstır.bizim burada cadır kuran tekel iscileri nasıl tepelediler.hak verilmez bal gibi alınır.tabi huloglar haric
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