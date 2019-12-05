Fransa’daki grev eylemlerine 510 bin kişi katıldı

Fransa'da ülkenin dört bir yanına yayılan ve on binlerce göstericinin katıldığı emeklilik reformu protestolarında yer yer şiddet olayları yaşanıyor.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto eden on binlerce kişi, ülke genelinde hayatı adeta felce uğrattı.

YÜZLERCE UÇUŞ İPTAL OLDU

Fransa’daki gösterilere başkent Paris başta olmak üzere ülke genelinde yüz binlerce kişi katıldı. Grev kapsamında hızlı trenlerin yüzde 90’ı ve Paris metrosunun çoğunluğuna erişim engellendi, yüzlerce uçuş iptal edildi ve okulların çoğu açılmadı. Fransa hava yolu şirketi Air France, Perşembe günkü iç hat uçuşlarının yüzde 30’unun iptal edildiğini açıkladı.

PARİS'TE OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Paris'te polis, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın etrafında barikat kurarak yoğun güvenlik önlemleri aldı. Başkentte güvenlik için 180'i motorlu 6 bin polis görevlendirildi.

POLİS BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ

Başkent Paris’te yaklaşık 250 bin kişinin katıldığı gösterilere polis biber gazıyla müdahale etti. Yerel medya, 6 bin polisin gösterilere müdahale ettiğini ve saat 22.00'a kadar 60 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.