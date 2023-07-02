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Fransa'daki olaylar sürüyor! Polis kurşunuyla öldürülen gencin büyükannesinden çağrı: Nael'i bahane ediyorlar

02.07.2023 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'da 17 yaşındaki Nael'in öldürülmesinin ardından başlayan olaylar ülke çapında devam ediyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un aradığı destek ise Nael'in büyükannesi Nadia'dan geldi. Fransız televizyonuna konuşan ve sükunet çağrısında bulunan Nadia, "Dükkanları, otobüsleri ve okulları yok etmelerini istemiyoruz. Nael'i bahane ediyorlar." dedi. Diğer yandan olaylar nedeniyle bu akşam da 45 bin polis ve jandarmanın görev alacağı belirtildi.

Fransa'daki olaylar sürüyor! Polis kurşunuyla öldürülen gencin büyükannesinden çağrı: Nael'i bahane ediyorlar

Fransa'nın Nanterre kentinde polisin 17 yaşındaki Nael M. isimli genci öldürmesine tepki gösteren gençler her gece sokağa iniyor. Gösterilerde araçlar ateşe verildi, polis protestoculara biber gazıyla müdahale etti. Strazburg bir araya gelen göstericiler ile polis arasında çatışmalar yaşandı. Ülke genelinde aralarında karakol ve okulların da bulunduğu yüzlerce kamu binası ve aracı ateşe verdi, olaylarda 875 kişi de gözaltına alındı. Öte yandan Nael M.’yi öldüren polis ise açığa alınarak tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

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"ORTALIK SAKİNLEŞSİN İSTİYORUZ"

Nael M.’nin büyükannesi Nadia ise Fransız BFM TV’ye konuştu. Nadia, 17 yaşındaki torununun polis tarafından öldürülmesinin ardından ülkede günlerdir süren protestoların ardından sükunet çağrısında bulundu. Nadia, "Dükkanları, otobüsleri ve okulları yok etmelerini istemiyoruz. Nael'i bahane ediyorlar. Ortalık sakinleşsin istiyoruz.” ifadelerini kullanarak, torununu öldüren polis için yapılan bağışların içini sızlattığını belirtti. Torununu vuran polis memurunun herkes gibi cezalandırılacağına inandığını söyleyen Nadia, torununu öldüren polislere "kızgın" olduğunu fakat bunun tüm polis memurlarından nefret ettiği anlamına gelmediğini aktardı.

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YENİ GÖZALTILAR TALEP ETTİ

Fransız basınındaki haberlere göre, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin öğleden sonra yönettiği güvenlik toplantısında gösteriler kapsamında bu akşam da ülke genelinde 45 bin kolluk kuvvetini görevlendirme kararı aldı.

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Darmanin, bu toplantı sırasında talimatlarını kesin bir şekilde yineleyerek, mümkünse yeni gözaltılar yapılmasını talep etti.

Fransa genelinde 30 Haziran ve 1 Temmuz'da da 45 bin polis ve jandarma görevlendirilmişti.
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BELEDİYE BAŞKANLARINA GÖSTERİ ÇAĞRISI

L'Hay-les-Rose Belediye Başkanı Vincent Jeanbrun'ın evine gece yapılan saldırı sonrası, Fransa Belediye Başkanları Derneği Başkanı David Lisnard, yarın tüm belediye başkanlarını ve vatandaşları belediye binalarının önünde toplanmaya çağırdı.

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Lisnard, son saatlerde 147 belediye binasının veya belediyeye ait binaların saldırıya uğradığını belirterek, bunun ülke tarihinde bir ilki teşkil ettiğini vurguladı.

Öte yandan, soyadı belirtilmeyen Nael'in büyükannesi Nadia, eylemcilere sakinlik çağrısında bulundu.

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MARSİLYA'DA YASAK GETİRİLDİ

Bu arada, dün gece gösterilerin en sıcak geçtiği kentlerden olan Marsilya'da gösteri düzenlemek yasaklandı. Marsilya'da toplu taşıma seferleri yerel saatle 18.00'den itibaren iptal edildi. (AA-İHA)

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