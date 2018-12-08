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Fransa'daki protestolar Belçika'ya da sıçradı

DÜNYA HABERLERİ  | 08.12.2018 14:32 | Son Güncelleme

Belçika'da "sarı yelekliler", Fransa'ya giden otoyolu kapatırken, polis başkent Brüksel'de yaklaşık 50 kişiyi gözaltına aldı. Gösterilerin Hollanda'ya da sıçradığı belirtiliyor.

Ülkedeki ekonomik koşulları ve akaryakıt zamlarını protesto eden "sarı yelekliler", Belçika-Fransa arasındaki E-40 otoyoluna set çekerek trafiğe kapattı. Avrupa Birliği (AB) kurumlarına ve NATO'ya ev sahipliği yapan başkent Brüksel'de ise "sarı yeleklilerin" gösterileri başlamadan önce polis 50 kişiyi gözaltına aldı.

Brüksel şehir merkezinde toplanan "sarı yeleklilere" polis müdahale etti, göstericiler ara sokaklara dağıldı.

AB KURUMLARINA YÜRÜYÜŞ

Brüksel polisi sözcüsü Ilse Van de Keere, Brüksel merkez tren istasyonu ve AB kurumlarının bulunduğu Schuman bölgesinde 50'ye yakın kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Brüksel polisi, şehir merkezi, AB Komisyonu ve AB Konseyi'nin bulunduğu Schuman bölgesinde yoğun güvenlik önlemi alırken, binaların yakınlarında bulunan sokakların girişlerini dikenli tellerle çevirdi.

HOLLANDA'YA DA SIÇRADI

Fransa’nın başkenti Paris’te başlayan ve hala şiddetlenerek devam eden Sarı Yelekliler hareketi bugün Hollanda’ya da sıçradı. Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da 11 ayrı noktada toplanan Sarı Yelekli protestocuların eylem yapmaya hazırlandığı kaydedildi.

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Kaynak: AA/İHA

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Brüksel Belçika Sarı yelekliler

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