Fransa'daki 'sarı yelekliler' eyleminde ortalık karıştı! Kolu koptu

Fransa'da sarı yelekliler yeniden sokaklara çıktı. Paris'teki gösterilerde bir kişinin kolu koptu, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Herhangi bir sendika veya siyasal parti tarafından organize edilmeyen Sarı Yelekliler'in protestoları sadece akaryakıt fiyatlarındaki artışa karşı değil ekonomik durgunluk, devlet yardımlarının azalması ve genel olarak Fransız elitine karşı düzenleniyor.