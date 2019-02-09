HABER

Fransa'daki 'sarı yelekliler' eyleminde ortalık karıştı! Kolu koptu

DÜNYA HABERLERİ  | 09.02.2019 17:04 | Son Güncelleme

Fransa hükümetinin politikalarından şikâyetçi olan binlerce kişi, Paris sokaklarını bir kez daha doldurdu.

Gösterilere müdahale eden polis, biber gazı kullandı.

Avrupa'nın göbeğinde dehşet! Paris sokakları savaş alanına döndü

Fransa'da sarı yelekliler yeniden sokaklara çıktı. Paris'teki gösterilerde bir kişinin kolu koptu, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
17 Kasım 2018'den itibaren Fransa sokaklarına çıkan 'sarı yelekliler'in protestoları dünyada geniş yankı uyandırmıştı.
Herhangi bir sendika veya siyasal parti tarafından organize edilmeyen Sarı Yelekliler'in protestoları sadece akaryakıt fiyatlarındaki artışa karşı değil ekonomik durgunluk, devlet yardımlarının azalması ve genel olarak Fransız elitine karşı düzenleniyor.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
paris Fransa gösteri Sarı yelekliler

En Çok Okunan Haberler

Ünlü futbolcunun Ciciş Ceyda'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

Ünlü futbolcunun Ciciş Ceyda'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

Erdoğan'dan Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı!

Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı!

Güneş Alper Boğuşlu Milli Takım'da görmek istiyor

Güneş Alper Boğuşlu Milli Takım'da görmek istiyor

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Kaşıkçı cinayetine son nokta: Suudi yetkililer önceden planladı

Kaşıkçı cinayetine son nokta: Suudi yetkililer önceden planladı

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

ABD'den Suriye'ye yerleşme sinyalleri

ABD'den Suriye'ye yerleşme sinyalleri

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uruguay’da karnaval heyecanı

Uruguay’da karnaval heyecanı

Hindistan’da çığ felaketi

Hindistan’da çığ felaketi

Venezuela'da mahkemeden muhaliflerin 'geçiş hükümeti' tasarısı için 'yok hükmünde' kararı

Venezuela'da mahkemeden 'yok hükmünde' kararı

Interpol ve Europol'un kırmızı bültenle aradığı Rus terörist Kayseri'de yakalandı

Dünyanın her yerinde aranan isim Kayseri'de yakalandı

Rusya'da deprem! Putin hepsinin görevine son verdi

Rusya'da deprem! Putin hepsinin görevine son verdi

Trump: Türkiye'ye 'Bıraksanız iyi olur' dedim, bıraktılar

Trump: Türkiye'ye 'Bıraksanız iyi olur' dedim, bıraktılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.