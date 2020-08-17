Fransa'dan Beyrut'a dayanışma vizesi

Fransa, Covid-19 salgının başlamasının ardından Lübnan da aralarında olmak üzere çok sayıda ülkeden geleceklere vize verme işlemini askıya almıştı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Fransa, Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamanın ardından istisnai olarak ülkelerinde yaşayan Lübnan vatandaşlarına kısıtlama olmadan normal koşularda olduğu gibi vize verme işlemine başlayacaktır. Lübnan halkına yönelik bu dayanışma jesti, sağlık gereksinimlerine en katı şekilde saygı gösterilerek yapılacaktır.” denildi.

Açıklamada, Lübnan’dan gelecek olan 11 yaş üstü vatandaşlara havaalanında Covid-19 testi uygulanacağı, testi pozitif çıkanlara ise 14 gün karantina uygulanacağı bildirildi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamada yaklaşık 180 kişi hayatını kaybetti.

