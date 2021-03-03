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Fransa'dan çok önemli Türkiye açıklaması!

03.03.2021 13:48 | Son Güncelleme:
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Fransa'dan çok önemli Türkiye açıklaması!

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye'nin Fransa'ya ve Avrupa Birliği'ne (AB) karşı söylemlerinin daha güven verdiğini ve ancak somut adımlar atana kadar ilişkilerin kırılgan kalacağını açıkladı.

Ankara, Suriye, Libya, Doğu Akdeniz ve diğer konulardaki politikaları nedeniyle Paris ile defalarca anlaşmazlık yaşamasına karşın NATO üyeleri Şubat ayında ilişkileri normalleştirmeye yönelik bir yol haritası üzerinde çalıştıklarını söylemişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptığı videokonferans görüşmesinde iki ülke arasında işbirliği için "ciddi potansiyel" bulunduğunu ve güvenlik ve diğer konularda iki ülkenin dayanışma içinde hareket
etmesini arzu ettiğini söyledi.

Le Drian dün akşam parlamento oturumunda yaptığı konuşmada, "Artık hakaret yok ve söylemler daha güven verici" dedi.

Le Drian, Türk sondaj gemilerinin Doğu Akdeniz'deki sondajını sonlandırmasının ve Ankara'nın uzun süredir deniz yetki hakları konusunda anlaşmazlık yaşadığı Yunanistan ile müzakereleri yeniden başlatma isteğinin olumlu işaretler olduğunu vurguladı.

Le Drian Libya, Irak ve Dağlık Karabağ konusundaki anlaşmazlıklara atıfta bulunarak, "(İlişkiler) Kırılgan, çünkü anlaşmazlıklar listesi çok uzun, ancak Türkiye ile sağlıklı bir
ilişki istiyoruz" dedi.

Le Drian "Adım atılması gerekiyor ve bu adım atıldığında ona göre yaklaşım benimseyeceğiz. Şimdilik sadece söylemler var" dedi.


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Fransa Türkiye

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