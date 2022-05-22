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Fransa'dan dikkat çeken açıklama! Zelenskiy'i bu sözlerle uyardı: 15 veya 20 yıl sürecek

22.05.2022 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının ardından Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne üye olmak üzere başvuruda bulunması ve sürecin hızlandırılmasını talep etmesi dünyada büyük bir gündem yaratmıştı. Ukrayna’nın AB üyeliği süreciyle alakalı Fransa’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Fransa Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, Ukrayna’nın AB’ye katılmasının 15-20 yıl sürebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Fransa'dan dikkat çeken açıklama! Zelenskiy'i bu sözlerle uyardı: 15 veya 20 yıl sürecek

Rusya-Ukrayna savaşı dünyanın en önemli gündem maddeleri arasında bulunurken Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne üyeliği de tartışılmaya devam ediyor. Rusya’nın saldırılarının ardından Ukrayna, Avrupa Birliği’ne (AB) katılmak için başvuruda bulunmuş ve sürecin hızlandırılmasını talep etmişti. Ukrayna'nın AB'ye üyelik süreciyle alakalı Fransa'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"MUHTEMELEN 15 VEYA 20 YIL SÜRECEK"

Fransa Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın AB’ye katılmasının on yıllar sürebileceği konusunda uyararak, "Dürüst olmak zorundayız. Ukrayna’nın altı ay veya bir iki yıl içinde AB’ye katılacağını söylüyorsanız, yalan söylüyorsunuz. Muhtemelen 15 veya 20 yıl sürecek” dedi.

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MACRON'UN 'AVRUPA SİYASİ TOPLULUĞU' TEKLİFİ

Beaune, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Ukrayna’yı AB’ye daha erken entegre etmeye yardımcı olabilecek daha gevşek bir "Avrupa siyasi topluluğu" oluşturulması teklifini yineleyerek, "Ukraynalılara herhangi bir yanılsama veya yalan sunmak istemiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Macron’un Avrupa siyasi topluluğu girişimi, haziran ayında yapılacak AB Zirvesi’nde ele alınması bekleniyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Fransa Ukrayna
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