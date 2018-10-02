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Fransa'dan dünyayı sarsacak iddia! İran'ı suçladılar

DÜNYA HABERLERİ  | 02.10.2018 16:46 | Son Güncelleme

Reuters haber ajansına konuşan Fransız diplomatlar, Paris’te yapılması planlanan bombalı saldırının arkasında ‘şüphesiz bir şekilde’ doğrudan İran’ın olduğunu öne sürdü.

Fransa'dan dünyayı sarsacak iddia! İran'ı suçladılar

İsimlerinin açıklanmaması kaydıyla Reuters haber ajansına konuşan Fransız diplomatlar, doğrudan İran'ı suçladı. İranlı muhaliflerin Haziran ayında Paris yakınlarında düzenlemeye çalıştığı saldırının engellendiğini belirten yetkililer, bu girişimin arkasında doğrudan Tahran'ın olduğunu öne sürdü.

'ŞÜPHESİZ BİR ŞEKİLDE' İRAN

Kaynaklar, girişimin sorumlusunun ‘şüphesiz bir şekilde’ İran istihbaratı olduğunu ifade etti.


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Anahtar Kelimeler:
Fransa İRAN bombalı saldırı paris

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
peki yaptırımı ne olcak
gene basladilar yalanlara ırak ta kimyasal yalanını yemiyor dunya
OLDU HEMEN BİLDİNİZ! SİZ ÖNCE KENDİ EVİNİZE BAKIN!!!
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