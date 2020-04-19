Fransa'dan endişelendiren açıklama: 1945'ten bu yana en büyük ekonomik durgunluk

Başbakan Philippe, Sağlık Bakanı Olivier Veran ile salgına ilişkin yaklaşık 2,5 saat süren basın toplantısı düzenlendi.

Durumun iyiye gittiğini ancak salgının henüz bitmediğini kaydeden Philippe, "Salgından önceki hayata dönmek için uzun süre beklenmemiz gerekecek." dedi.

Ülke genelinde serbest dolaşım sınırlandırılması kurallarını ihlal eden 800 binden fazla kişiye para cezası kesildiğini dile getiren Philippe, halkın evde kalmasının olumlu etkilerinin görüldüğünün altını çizdi.

Philippe, şimdiye kadar 100 ülkede mahsur kalan 160 bin Fransızın ülkeye getirildiğini, bunun için yaklaşık 1600 seferin düzenlendiğini vurguladı.

Ülkede bir haftada maske üretimini 4 milyondan 8 milyona çıkardıklarını ifade eden Philippe, salgın nedeniyle bu yıl 1945'ten bu yana en büyük ekonomik durgunluğunun yaşanacağına dikkat çekti.

ÜLKE EKONOMİSİ YÜZDE 8 KÜÇÜLECEK

Philippe, bu yıl ülke ekonomisinin yüzde 8 daralmasının öngörüldüğüne işaret ederek, ekonomik faaliyetlerde yüzde 36, otel ve restoranlardaki yüzde 90, endüstride yüzde 43 ve inşaat sektöründeki faaliyetlerde de yüzde 88 düşüş yaşandığını aktardı.