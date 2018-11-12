Fransa yalanladı, Kanada kabul etti: Kayıtları dinledik

Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin Erdoğan'ın açıklamalarına Fransa'dan yalanlama geldi.

Erdoğan, cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada, cinayete ilişkin ellerinde "bulgu" olmasa da "bilgi" olduğunu söylemiş, "Biz tapeleri verdik. Suudi Arabistan'a da verdik. Amerika’ya da verdik. Almanlara, Fransızlara, İngilizlere hepsine verdik" açıklaması yapmıştı.

Erdoğan: Kaşıkçı tapelerini Suudilere ve ABD’ye verdik

Bu sözlere Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'dan yalanlama geldi. France 2 kanalına konuşan Le Drian, söz konusu tapelerin ellerinde olduğuna dair kendisinin bir bilgisi olmadığını söyledi. Sunucunun "Erdoğan yalan mı söylüyor?" sorusuna ilişkin olarak ise "Şu koşullar altında Erdoğan'ın siyasi bir oyun oynamaya çalıştığı anlamı çıkarılıyor" açıklamasını yaptı.

KANADA'DAN AÇIKLAMA

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise kayıtları kendisinin değil ancak Kanada istihbaratının dinlediğini açıkladı.

Daha önce Kaşıkçı cinayetinin ardından Türkiye'yi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile CIA Başkanı Gina Haspel'e Kaşıkçı'nın öldürüldüğü ana ilişkin ses kayıtlarının dinletildiği iddiası ortaya atılsa da, iddialar doğrulanmamıştı.