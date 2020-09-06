Fransa'dan flaş açıklama: Türkiye'ye yaptırım seçeneği masada olacak

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, AB’nin diğer ülkelerindeki mevkidaşlarıyla ‘Türkiye’ye karşı gerçekleştirilebilecek missillemelerin’ halihazırda konuşulduğunu aktardı.

"ERDOĞAN ELİMİZDE BİRTAKIM SEÇENEKLER OLDUĞUNU BİLİYOR"

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki amaçlarıyla ilgili olarak görüşmelere başlaması gerektiğini öne süren Le Drian, “Erdoğan elimizde birtakım seçenekler olduğunu biliyor” dedi.

Doğu Akdeniz’deki enerji kaynakları arayışı yüzünden Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilim uzun zamandır devam ediyor.

AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de Türkiye’ye karşı yaptırımların uygulanabileceğini, ancak şimdiye kadar Fransa’nın diğer AB ülkelerini bu konuda ikna edemediğini aktardı.

