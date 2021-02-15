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  4. Fransa'dan Google'a 1,1 milyon euro ceza!

Fransa'dan Google'a 1,1 milyon euro ceza!

15.02.2021 15:46 | Son Güncelleme:
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Fransa'dan Google'a 1,1 milyon euro ceza!

Fransa, ülkedeki oteller için uyguladığı sıralamanın tüketicileri yanılttığı gerekçesiyle Google'a 1,1 milyon euro para cezası verdi.

Ekonomi Bakanlığı'nın Haksız Rekabetle Mücadele ve Tüketiciyi Koruma Kurumu'ndan (DGCCRF) yapılan yazılı açıklamada, otellerin şikayet etmesi üzerine 2019 ve 2020'de Google'un 7 bin 500 otel hakkında verdiği bilgilerin kontrol edildiği kaydedildi.

GOOGLE CEZAYI KABUL ETTİ

Google'un ülkedeki otellerin yıldız sıralamasında tüketicileri yanılttığının tespit edildiği ifade edilen açıklamada, Google İrlanda ve Google Fransa'nın bu durumu düzelttiği belirtildi.

Açıklamada, Paris Savcısının onayının ardından Google İrlanda ve Google Fransa'ya 1,1 milyon euro ceza kesildiği, Google söz konusu temsilciliklerinin de bu cezayı ödemeyi kabul ettiği aktarıldı.

(AA)

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