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Fransa'dan Google'a kötü haber! Tam 150 milyon euro

08.04.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Rekabet Kurumu, teknoloji devi Google'a 2019’da 150 milyon euroluk ceza kesmişti. Paris Temyiz Mahkemesi ise, Rekabet Kurumu tarafından Google’a verilen 150 milyon euroluk cezayı onadı. Böylece ceza kesinleşti.

Fransa'dan Google'a kötü haber! Tam 150 milyon euro

Fransa'da mahkeme Google'a verilen 150 milyon euroluk cezayı onadı. Fransa Rekabet Kurumunun, arama motorlarında reklamcılara yönelik rekabete aykırı davrandığı gerekçesiyle internet devi Google'a 2019’da kestiği ceza kesinleşti.

Paris Temyiz Mahkemesi Google’a kesilen cezayı onadı.

"ŞEFFAF OLMAYAN VE ANLAŞILMASI ZOR"

Şirket reklamcılara “şeffaf olmayan ve anlaşılması zor” kurallar dayatarak, piyasadaki baskın konumunu kötüye kullanmakla suçlanıyordu.

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Öte yandan Google’dan karara ilişkin yapılan açıklamada, şirketin kurallarını daha fazla netleştirmek adına birtakım değişikliğe gittiği belirtildi.

Açıklamada, Google’un bundan sonraki ilgili alanda adım atmadan önce mahkeme kararını incelemek için zaman ayıracağı ifade edildi. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
Google Fransa
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