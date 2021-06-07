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Fransa'dan Google'a milyonlarca euro ceza!

07.06.2021 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Rekabet Kurumu, Google’a reklam ağında rekabete aykırı davranmaktan 220 milyon euro para cezası verdi.

Fransa'dan Google'a milyonlarca euro ceza!

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, ABD merkezli News Corp. ile Fransız Le Figaro ve Belçikalı Rossel medya şirketlerinin şikayeti üzerine açılan soruşturmada, Google’ın kendi reklam ağında kendi teknoloji platformlarına ayrıcalık tanıdığının belirlendiği belirtildi.

Açıklamada, Google’ın soruşturma sonuçlarına itiraz etmediği, şirketle yapılan müzakerelerde cezanın 220 milyon euro olarak tespit edildiği bilgisine yer verildi.

ALPHABET'İN GELİRİ YÜKSEK BİR SEVİYEDE

Kendine ait DoubleClick reklam ağında, reklamcı ve yayıncıları bir araya getiren alt şirketi Adx platformuna imtiyaz tanımakla suçlanan Google’ın bağlı olduğu Alphabet şirketi 2021’in ilk çeyreğinde çoğunluğu reklamdan 55,31 milyar euro gelir elde etti.

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Şirket birçok ülkede rekabete aykırı davranmaktan açılan davalarla mücadele ediyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ceza Google Fransa
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