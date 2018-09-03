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Fransa'dan İdlib açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 03.09.2018 01:28 | Son Güncelleme

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İdlib konusunda Rusya ve Türkiye ile bir çıkış yolu bulmaya çalıştıklarını söyledi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, "İdlib'de Esad rejiminin yeniden kimyasal silah kullanımına ilişkin risk var. Bu kanıtlanmadı ancak bir girişim olabilir" dedi.

Fransa'dan İdlib açıklaması

Le Drian, France Inter radyosu, Le Monde gazetesi ve France 2 televizyon kanalının ortak programında açıklamalarda bulundu.

Esad rejiminin daha önce de kimyasal silah kullandığını hatırlatan Le Drian, " İdlib'de Esad rejiminin yeniden kimyasal silah kullanımına ilişkin bir risk var. Bu kanıtlanmadı ancak bir girişim olabilir. Bazılarının açıklamalarına baktığımda böyle bir risk olduğunu düşünüyorum. Ölümlere neden olan kimyasal silah kullanıldığına dair kanıt olduğunda Fransa'nın cevabı bir öncekiyle aynı olacaktır." diye konuştu.

"ESAD SAVAŞI KAZANDI ANCAK..."

Le Drian, İdlib'deki durumun endişe verici olduğunu kaydederek, "Esad savaşı kazandı ancak barışı kazanamadı. Bunu Esad rejimini destekleyenler için de söyleyebiliriz. Özellikle Rusya için diyorum." ifadesini kullandı.

İdlib'de bir katliamın yaşanmaması için Fransa'nın Astana grubuyla çalıştığını belirten Le Drian, "İdlib'deki tek çözüm siyasi bir çözüm." dedi. Le Drian, Suriye'de anayasa reformu ve seçimlerin yapılması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

İdlib'de insani durumun çok kötü ve güvenlik açısından "saatli bomba" gibi olduğunu dile getiren Le Drian, "Eğer İdlib savaşı olursa burada yaşanacaklar Halep'te yaşanan acı ve katliamlardan çok daha basit kalır. Bu nedenle bu saatli bombanın patlamaması için uluslararası toplumun ve harekete geçebilecek herkesin harekete geçmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı (Emmanuel) Macron ile Rus ve Türklere bunu söylüyoruz çünkü İdlib Türkiye sınırında." diye konuştu.

İdlib konusunda aciliyetin olduğunu ve Astana grubun garantörleri Rusya, Türkiye ve İran'ın bu soruna çözüm bulmalarını istediğini söyleyen Le Drian, İdlib'de savaşın çıkması halinde mültecilerin Türkiye'ye geleceğine dikkati çekti.

"RUSYA VE TÜRKİYE İLE BİR ÇIKIŞ YOLU BULMAYA ÇALIŞIYORUZ"

İdlib ile ilgili, "Rusya ve Türkiye’nin itibarını her şekilde etkileyecek insani trajediden kaçınmak gerekir. Rusya ve Türkiye ile bir çıkış yolu bulmaya çalışıyoruz." açıklamasında bulunan Le Drian, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki durumla ilgilenmediği yönündeki soruya ilişkin ABD'nin Suriye'den çekilmediğini ve Suriye'nin kuzeydoğusunda varlığını sürdürdüğünü ifade etti.

Le Drian, Fransa'da ve Avrupa'da terör saldırılarının olası artışıyla ilgili soruya, "Belki Avrupa'da (terör saldırısı) olmaz. Terör örgütleri var ve Rusya bunu biliyor. Orta Asya'dan çok terörist geliyor." yanıtı verdi.

Fransız Bakan, İran nükleer anlaşmasının sürdürülebilmesi için ABD, Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya ile çalıştıklarını sözlerini ekledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, pazartesi günü büyükelçilere yaptığı konuşmada, Suriye'de Esad'ın yönetimde kalmasının "feci bir senaryo" olacağını söylemişti. Le Drian, birkaç gün önce yaptığı açıklamada, Suriye ile ilgili, "ABD ile ortak bir görüşümüz var. Buna göre, barışın tekrar tesis edilmesi ve yabancı güçlerin geri çekilmesi için güven verici bazı önlemlerin alınması gerekiyor. Bunun için de Suriyeli ve mültecilerin katılabileceği seçimleri hazırlamak adına tarafsız bir ortamda anayasal reform gerçekleştirilmeli. Bu platformun Rusya ve Türkiye’nin de dahil olduğu daha geniş bir diyaloğun temeli olmasını umuyoruz." demişti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Jean-Yves Le Drian İdlib Esad

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