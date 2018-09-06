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Fransa'dan kritik İdlib açıklaması: Vurmaya hazırız

DÜNYA HABERLERİ  | 06.09.2018 11:55 | Son Güncelleme

Fransa Genelkurmay Başkanı, İdlib'de kimyasal silah kullanılması halinde, Suriye'deki hedefleri vurmaya hazır olduklarını söyledi.

Hama'nın kuzeyinden Rus savaş uçaklarının muhalifleri vurduğu haberleri gelirken, Fransa da flaş bir tehdit savurdu.

Fransa Genelkurmay Başkanı, İdlib'de kimyasal silah kullanılması halinde, Suriye'deki hedefleri vurmaya hazır olduklarını söyledi.

"YIL SONUNA KADAR..."

Ayrıca Fransız Askeri kaynakları, Rusya'nın İdlib operasyonunu yıl sonuna kadar bitirmeyi planladığını söyledi.

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Fransa İdlib Suriye Hama

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