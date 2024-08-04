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  4. Fransa'dan Lübnan'daki vatandaşlarına uyarı! "En kısa sürede terk edin"

Fransa'dan Lübnan'daki vatandaşlarına uyarı! "En kısa sürede terk edin"

04.08.2024 13:41
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Fransa, Lübnan'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan uyarıda Orta Doğu'da artan gerilim ve bölgedeki istikrarsız güvenlik ortamı dolayısıyla Lübnan'daki Fransız vatandaşlarına "mümkün olan en kısa sürede" ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulunuldu.

Fransa'dan Lübnan'daki vatandaşlarına uyarı! "En kısa sürede terk edin"

Daha önce yapılan "Lübnan'a seyahat edilmemesi" uyarısının hatırlatıldığı açıklamada, halihazırda Lübnan'da bulunan Fransız vatandaşlarına yönelik "son derece dikkatli olmaları" ve Beyrut'taki Fransa Başkonsolosluğunun internet sitesini düzenli olarak takip etmeleri önerileri de yinelendi.

BÖLGEDE TANSİYON HAT SAFHADA

Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür, İsrail ordusunun 30 Temmuz'da Beyrut'ta düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmişti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye de 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

İran ve Hamas, saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtirken Tel Aviv yönetimi, bu suikasta ilişkin suskunluğunu sürdürüyor.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

(AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Lübnan
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