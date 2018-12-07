Fransa'dan skandal görüntüler! 700'den fazla lise öğrencisi gözaltına alındı

Sosyal medyada yayılan bir videoda ise darbe görüntülerini anımsatan gözaltılar oldu. Polis gözaltına aldığı lise öğrencilerini duvarlara dayayıp yan yana dizdi, bazılarını ise diz çöktürüp ellerini başlarının üstüne koyarak başlarında nöbet tuttu.

Öğrenciler, pazartesiden beri ülkenin birçok kentinde gösteriler düzenliyor. Öğrenci sendikaları ise eylemlerin daha geniş katılımla süreceği mesajını vermişti.

Fransız basının İçişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, ülke çapında Macron ve hükümetin eğitim politikalarını protesto etmek amacıyla dün yapılan eylemlerde çıkan olaylarda 700'den fazla lise öğrencisi gözaltına alındı. Dün 280 lisede tamamen veya kısmen eğitime ara verildi.

Haberlerde Cumhurbaşkanlığının eylemcilerin Elysee Sarayı’nı hedef alabileceğinden ve bunun bir darbe teşebbüsü oluşturmasından kaygı duyduğu belirtildi.

“BİRKAÇ BİN AZILI EYLEMCİ PARİS’İ YIKMAYA VE ÖLDÜRMEYE GELECEK”

Adı verilmeyen yetkilinin basına , “Büyük bir şiddetten korkmamız için sebeplerimiz var, birkaç bin azılı eylemci Paris’i yıkmaya ve öldürmeye gelecek” şeklinde değerlendirmede bulunduğu öne sürüldü. Haberlerde ayrıca istihbarat sorumlularının Elysee Sarayı’nı uyardığı ve silahlı eylemcilerin parlamento üyelerine, hükümet temsilcilerine, Cumhurbaşkanlığına ve güvenlik güçlerine saldırmayı ve öldürmeyi planladığını söylediği ifadesine yer verildi.

89 BİN POLİS, PARİS'İ ZIRHLI ARAÇLAR KORUYACAK

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, "sarı yeleklilerin" ülke genelinde cumartesi düzenleyecekleri gösterilerde 89 bin polisin görev yapacağını ve sadece Paris'i 8 bin polisin yanı sıra bir düzine zırhlı aracın koruyacağını açıklarken, muhtemel şiddet eylemleri nedeniyle başkentte kepenklerin açılmayacağı belirtildi.

Philippe, TF1 kanalına yaptığı açıklamada, cumartesi ülke genelinde "sarı yeleklilerin" yapacağı gösterilerde yoğun güvenlik önemli alınacağını söyledi.