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Fransa'dan Trump'a sert yanıt: Burnunu sokma

DÜNYA HABERLERİ  | 09.12.2018 15:07 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın Sarı Yelekliler eylemlerine ilişkin yaptığı yorumlara Paris yönetiminden sert tepki geldi.

Fransa'dan Trump'a sert yanıt: Burnunu sokma

Fransa hükümetinden yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Sarı Yelekliler eylemlerine ilişkin yorumlarına yanıt verildi. Paris yönetimi, "Trump, Fransız siyasetine burnunu sokmamalı" dedi.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'da dün yapılan gösteriler devam ederken, "Paris Anlaşması, Paris'e pek yaramıyor. Fransa'nın tamamında protestolar ve isyanlar var. İnsanlar doğayı korumak için üçüncü dünya ülkelerine fazla para ödemek istemiyor. 'Biz Trump'ı istiyoruz!" diye bağırıyorlar. Fransa'yı seviyorum." ifadelerini içeren bir paylaşım yapmıştı.

Fransa'da 17 Kasım'da başlayan gösteriler, son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü. Göstericiler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan vergileri düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Macron'un yeni haftada büyük bir duyuru yapacağı bugün açıklandı. Fransa liderinin yeni vergi indirimlerini paylaşıp özür dileyeceği bildiriliyor.

Trump, Haziran 2017'de, ülkesini iklim değişikliğiyle küresel mücadeleyi hedefleyen Paris Anlaşması'ndan çekme kararı aldığını açıklamıştı.

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Fransa Trump paris

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