Fransa'dan Türkiye için toplantı çağrısı!

Reuter Haber Ajans\u0131, Fransa D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Le Drian, AB D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanlar\u0131na T\u00fcrkiye'yi g\u00f6r\u00fc\u015fmek \u00fczere 13 Temmuz'da toplanma \u00f6nerisinde bulundu\u011funu aktard\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Normalle\u015fme takviminde yeni d\u00f6nem!Bug\u00fcn itibariyle ba\u015flad\u013164 milyon dolarl\u0131k saray k\u00fcl oldu!Survivor Anlat Bakal\u0131m'da Bar\u0131\u015f'la e\u015fle\u015fen ki\u015fi kim, hayat\u0131?