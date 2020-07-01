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Fransa'dan Türkiye için toplantı çağrısı!

DÜNYA HABERLERİ  | 01.07.2020 17:58 | Son Güncelleme

Fransa Dışişleri Bakanı, AB Dışişleri Bakanlarına Türkiye'yi görüşmek üzere 13 Temmuz'da toplanma çağrısı yaptı.

Fransa'dan Türkiye için toplantı çağrısı!

Reuter Haber Ajansı, Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, AB Dışişleri Bakanlarına Türkiye'yi görüşmek üzere 13 Temmuz'da toplanma önerisinde bulunduğunu aktardı.

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