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Fransa'dan Türkiye tatil için gelmişlerdi! Baba ve kızı hayatını kaybetti, kahreden detay: Öldüklerinden haberi yok

13.07.2023 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'da yaşayan Çatak ailesi, tatil için Türkiye'ye geldi. Didim'e giderken meydana gelen kazada Ahmet Çatak ile 5 yaşındaki kızı Alina Kumsal Çatak hayatını kaybetti, güzellik uzmanı eşi Rabia Çatak ve 1.5 yaşındaki kızı yaralandı. Annenin eşi ve kızının ölümünden haberi olmadığı ortaya çıkarken 8 yıllık evli çiftten geriye mutluluk dolu fotoğraflar kaldı.

Fransa'dan Türkiye tatil için gelmişlerdi! Baba ve kızı hayatını kaybetti, kahreden detay: Öldüklerinden haberi yok

Aydın Burhankent'te önceki gün bir trafik kazası meydana geldi. Ahmet Çatak'ın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada Ahmet Çatak ile 5 yaşındaki kızı Alina Kumsal Çatak hayatını kaybetti, güzellik uzmanı eşi Rabia Çatak ve 1.5 yaşındaki kızı yaralandı. Çatak ailesinin Fransa'da yaşadığı ve Didim'e tatil için gittikleri öğrenildi. Annenin eşi ve kızının ölümünden haberi olmadığı ortaya çıkarken 8 yıllık evli çiftten geriye mutluluk dolu fotoğraflar kaldı.

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TATİL YOLUNDA FECİ KAZA

Fransa'da yaşayan Ahmet Çatak (32), eşi Rabia Çatak (27) ile Alina Kumsal (5) ve 1.5 yaşındaki diğer kızını yanına alarak otomobiliyle Didim'e tatile gitmek üzere yola çıtı. Çatak'ın kullandığı Fransa plakalı otomobil Aydın-Denizli kara yolu Kızıldere Mahallesi'nde önceki gün kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.

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Yoldan geçen H.A. idaresindeki kamyon, otomobilin yaptığı kazayı görüp bölgede duran E.B.'nin kullandığı kamyona çarptı.Çarpışmanın etkisiyle savrulan E.B. yönetimindeki kamyon, otomobile çarparak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

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BABA OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerce yapılan incelemede otomobil sürücüsü Ahmet Çatak'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

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Otomobilde bulunan, sürücü Çatak'ın kızı Alina Çatak, eşi Rabia Çatak ve diğer kızıyla birlikte yaralanan kamyon sürücüleri sağlık ekiplerince hastanelere sevk edildi.

KÜÇÜK KIZ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan Alina Çatak, kaldırıldığı Buharkent Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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ANNENİN EŞİ VE KIZININ ÖLDÜĞÜNDEN HABERİ YOK

Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre Çatak ailesinin Fransa'da yaşadığı, tatil için Didim'e giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Güzellik uzmanı anne Rabia Çatak'ın eşinin ve kızının öldüğünden haberinin olmadığı, hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi. 8 yıllık evli çiftten geriye ise mutluluk dolu fotoğraflar kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Aydın

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