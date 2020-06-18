Fransa'dan Türkiye'ye hadsiz suçlama!

Paris ve Ankara arasında gerilim artarken, NATO savunma bakanları bu hafta sanal bir toplantı düzenliyorlar. Türkiye ve Fransa, birbirlerini Libya savaşında muhalif tarafları desteklemekle suçluyorlar.

Fransa dışişleri bakanlığı sözcüsü Agnes von der Muhll dün yaptığı açıklamada özellikle Türkiye tarafından uygulanan ambargo ihlallerini Libya'da barış ve istikrarın sağlanmasının önündeki başlıca engeller olduğunu söyledi.

Von de Muhll "Türkiye'nin Ulusal Mutabakat "Hükümeti'nin devam eden saldırısına verdiği destek, doğrudan ateşkes sağlama çabalarına ters düşüyor" dedi.

Von de Muhll "Bu destek, BM silah ambargosu uygulama çabalarını engellemeyi amaçlayan Türk deniz kuvvetlerinin NATO müttefiklerine yönelik düşmanca ve kabul edilemez davranışlarla birleşti" dedi.

