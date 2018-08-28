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‘Fransa Diplomatların İran Seyahatine Sınırlama Getirdi’

28.08.2018 19:37 | Son Güncelleme

Reuters haber ajansı, Fransa’nın diplomatlarından ve dışişleri bakanlığı yetkililerinden İran’a zorunlu olmayan seyahatlerini süresiz olarak ertelemelerini istediğini yazdı

‘Fransa Diplomatların İran Seyahatine Sınırlama Getirdi’

Reuters haber ajansı, Fransa’nın diplomatları ve dışişleri bakanlığı yetkililerinden İran’a zorunlu olmayan seyahatlerini süresiz olarak ertelemelerini istediğini yazdı. Reuters haber ajansının ele geçirdiği bir iç yazışma notuna göre, Fransız makamlar karara bombalı bir saldırı girşiminin önlenmiş olmasını ve son dönemde Tahran’ın Fransa’ya yönelik sertleşen tutumunu gerekçe gösterdi.

Reuters’ın ele geçirdiği yazışmada sürgünde yaşayan İranlı bir muhalif grubun Paris’te düzenlediği mitinge bombalı saldırı planına atıfta bulunuldu. Belgeye göre, söz konusu mitinge Amerikan Başkanı Trump’ın avukatı Rudy Giuliani de katılmıştı.

20 Ağustos tarihli yazışmada bakanlığın genel sekreteri Maurice Gourdault Montagne “İranlı yetkililerin davranışları hem bize hem de müttefiklerimize yönelik pozisyonlarının sertleştiğini gösteriyor” ifadesini kullanıyor.

Dışişleri personeline gönderilen yazışma notunda “Güvenlik risklerini göz önünde bulundurarak, Dışişleri Bakanlığı’nda görevli bütün personel acil ve zorunlu haller dışında İran’a seyahat planlarını ertelesin” deniliyor.

Fransa ve İran arasında ilişkilerin kötüleşmesinin İran açısından daha kapsamlı sonuçları olabilir. Fransa, Amerika’nın çekilme kararı aldığı İran’la nükleer anlaşmanın kurtarılması gerektiğini savunan ülkelerden biriydi.

İran ekonomisi Amerikan yönetiminin yaptırımları yeniden devreye sokması sonrası zorda. Fransa dahil olmak üzere Avrupa ülkeleri İran ekonomisine yönelik darbeyi yumuşatma çabası içine girmiş ancak şirketlerini Washington’a meydan okuma ve İran’daki faaliyetlerini sürdürme konusunda ikna edememişti.

Fransız petrol ve doğalgaz şirketi Total ve otomotiv şirketleri PSA ve Renault, Amerika’nın İran ile iş yapan firmalara yönelik dolaylı yaptırımlarının hedefi olmamak için İran pazarından çıktıklarını açıklamışlardı. Son olarak da Fransa Havayolları, Tahran’a direkt uçuşlarını Eylül ayında sonlandıracağını duyurmuştu.

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