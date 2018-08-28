‘Fransa Diplomatların İran Seyahatine Sınırlama Getirdi’

Reuters haber ajansı, Fransa’nın diplomatları ve dışişleri bakanlığı yetkililerinden İran’a zorunlu olmayan seyahatlerini süresiz olarak ertelemelerini istediğini yazdı. Reuters haber ajansının ele geçirdiği bir iç yazışma notuna göre, Fransız makamlar karara bombalı bir saldırı girşiminin önlenmiş olmasını ve son dönemde Tahran’ın Fransa’ya yönelik sertleşen tutumunu gerekçe gösterdi.

Reuters’ın ele geçirdiği yazışmada sürgünde yaşayan İranlı bir muhalif grubun Paris’te düzenlediği mitinge bombalı saldırı planına atıfta bulunuldu. Belgeye göre, söz konusu mitinge Amerikan Başkanı Trump’ın avukatı Rudy Giuliani de katılmıştı.

20 Ağustos tarihli yazışmada bakanlığın genel sekreteri Maurice Gourdault Montagne “İranlı yetkililerin davranışları hem bize hem de müttefiklerimize yönelik pozisyonlarının sertleştiğini gösteriyor” ifadesini kullanıyor.

Dışişleri personeline gönderilen yazışma notunda “Güvenlik risklerini göz önünde bulundurarak, Dışişleri Bakanlığı’nda görevli bütün personel acil ve zorunlu haller dışında İran’a seyahat planlarını ertelesin” deniliyor.