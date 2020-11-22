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Fransa Dışişleri Bakanı: Erdoğan sözlerini eyleme dökmeli

22.11.2020 16:59 | Son Güncelleme:
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Fransa Dışişleri Bakanı: Erdoğan sözlerini eyleme dökmeli

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son günlerde yaptığı yatıştırıcı açıklamaların "yeterli olmadığını", sözlerin eyleme dökülmesini beklediklerini söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Fransız medyasına Türkiye ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemdeki açıklamalarına ilişkin olarak, "Erdoğan'ın son iki-üç gündür gördüğümüz yatıştırıcı açıklamaları yeterli değil, icraatlara ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

"Çok fazla görüş ayrılığımız var" diyen Fransa Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin iki AB üyesi ülke Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti'ne karşı politikalarının "yayılmacı" ve "agresif" olduğunu öne sürdü.

Le Drian, ayrıca Türkiye'nin Dağlık Karabağ'a "Suriyeli paralı askerler" gönderdiği iddiasını da yineledi.

Aralık ayında yapılacak AB liderler zirvesinde AB'nin Ankara'nın taahhütlerini "gözden geçireceğini" de sözlerine ekledi. Liderler zirvesinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz araştırma faaliyetlerinden ötürü Ankara'ya yönelik yaptırımların yeniden gündeme gelebileceği ifade edilmişti.

Erdoğan: Geleceğimizi Avrupa ile tasavvur ediyoruz

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin Kütahya, Afyonkarahisar, Batman ve Siirt Olağan Kongreleri'ne yaptığı açıklamada, "Amacımız ne içerde ne de dışarda kimseyle kavga etmek, kimsenin hakkını, hukukunu çiğnemek, kimsenin meşru duruşunu bozmak değildir. Tam tersine dostlarımızla ve müttefiklerimizle daha güçlü işbirliği halinde olmak istiyoruz. Avrupa Birliği'nden bize verdiği sözleri tutmasını, ayrımcılık yapmamasını, en azından ülkemize yönelik aleni düşmanlıklara alet olmamasını bekliyoruz" dedi. Erdoğan "Kendimizi başka yerlerde değil, Avrupa'da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz" şeklinde konuşmuştu.

Ayrıca Erdoğan, ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıldığını açıklamıştı.

AFP,DW/BÖ,ETO

© Deutsche Welle Türkçe

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