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"Fransa Dışişleri Bakanı, her şeyden önce haddini aşmıştır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.11.2018 18:50 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Fransa Dışişleri Bakanı, her şeyden önce haddini aşmıştır, bir cumhurbaşkanı ile nasıl konuşacağını bilmelidir" - "24 Ekim'de bizim istihbaratımız ve arkadaşlarımız elimizdeki bilgileri, yani dinleme dahil, tapeler dahil tüm bilgiler, Fransız istihbaratına onların talebi üzerine verilmiştir" - "Bunlar yakında, altını çizerek söylüyorum; Suudi Arabistan'ın bile kabul ettiği Kaşıkçı cinayetini inkar ederlerse hiç şaşırmayın" - "Türkiye'nin bu tutumunu tüm dünya takdir ederken, Fransa Dışişleri Bakanının böyle bir ithamda bulunması ve terbiyesizce bunu yapması son derece düşündürücüdür. Bunun arkasında ne var? Acaba bu cinayeti kapatmaya mı çalışıyorlar? Bunun da peşinde olacağız"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleriyle ilgili olarak, "Fransa Dışişleri Bakanı, her şeyden önce haddini aşmıştır, bir cumhurbaşkanı ile nasıl konuşacağını bilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde AA muhabirine, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın, Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin bugün yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian'ın haddini aştığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Fransa Dışişleri Bakanı, her şeyden önce haddini aşmıştır, bir cumhurbaşkanı ile nasıl konuşacağını bilmelidir. İkincisi, kendi liderleriyle Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı da karıştırmasın." dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı ile mevkidaşı olarak her zaman görüştüklerini dile getiren Çavuşoğlu, Fransız bakanının doğruları söylemediğini savundu.

Bir dışişleri bakanı ile istihbari konularla ilgili bilgi paylaşımı konusunda farklı ülkelerde farklı sistemler olabildiğini, Fransız bakanının da konudan haberi olmayabileceğini ifade eden Mevlüt Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Diyebilir ki 'Benim bundan haberim yok'. Fakat ben biliyorum ki 24 Ekim'de bizim istihbaratımız ve arkadaşlarımız elimizdeki bilgileri, yani dinleme dahil, tapeler dahil tüm bilgiler Fransız istihbaratına, onların talebi üzerine verilmiştir. Yine diğer ülkelerin istihbaratları ya da ilgilileri, bu Kaşıkçı cinayetiyle ilgili delilleri, topladığımız bilgileri görmek istediği zaman şeffaf bir şekilde biz bunu paylaşmışızdır. Hal böyleyken 'Haberim yok' diyebilir, fakat Sayın Cumhurbaşkanımızı siyasi bir oyun oynamakla itham etmesi son derece terbiyesizliktir. Yani bir dışişleri bakanı ciddiyetine yakışmıyor. Ama ben şunu söylemek isterim; dert o da değil. Bunlar yakında, altını çizerek söylüyorum; Suudi Arabistan'ın bile kabul ettiği Kaşıkçı cinayetini inkar ederlerse hiç şaşırmayın. Paranın da gözü kör olsun. Son zamanlarda kim ne anlaşması yapıyor bunlar iyi takip edilsin. Yakında bu tür siyasetçiler ve ülkeler bu cinayeti bile inkar edebilirler, maalesef durum budur."

Ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti olarak Kaşıkçı cinayetinin tüm yönleriyle aydınlatılması için ne gerekiyorsa yapacaklarını kaydeden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Sonuna kadar gideceğiz. Uluslararası alanda da herkesle de iş birliği yapıyoruz ve Türkiye'nin bu tutumunu tüm dünya takdir ederken Fransa Dışişleri Bakanının böyle bir ithamda bulunması ve terbiyesizce bunu yapması son derece düşündürücüdür. Bunun arkasında ne var? Acaba bu cinayeti kapatmaya mı çalışıyorlar? Bunun da peşinde olacağız. Çünkü bildiğimiz başka şeyler var. Ne anlaşmalar yapıyorlar, ne yapıyorlar, bunu da yakından takipçisiyiz." diye konuştu.

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Alanya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Fransa Dışişleri Bakanı

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