Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleriyle ilgili olarak, "Fransa Dışişleri Bakanı, her şeyden önce haddini aşmıştır, bir cumhurbaşkanı ile nasıl konuşacağını bilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde AA muhabirine, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın, Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin bugün yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian'ın haddini aştığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Fransa Dışişleri Bakanı, her şeyden önce haddini aşmıştır, bir cumhurbaşkanı ile nasıl konuşacağını bilmelidir. İkincisi, kendi liderleriyle Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı da karıştırmasın." dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı ile mevkidaşı olarak her zaman görüştüklerini dile getiren Çavuşoğlu, Fransız bakanının doğruları söylemediğini savundu.

Bir dışişleri bakanı ile istihbari konularla ilgili bilgi paylaşımı konusunda farklı ülkelerde farklı sistemler olabildiğini, Fransız bakanının da konudan haberi olmayabileceğini ifade eden Mevlüt Çavuşoğlu, şöyle devam etti: