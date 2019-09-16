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Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian hakkında suç duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 16:50 | Son Güncelleme

Fransa'dan Suriye'ye savaşmaya gidenlerin aileleri, Fransa'ya dönmelerine izin vermediği gerekçesiyle Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian hakkında suç duyurusunda bulundu

PARİS (AA) - Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian hakkında Fransa'dan Suriye'ye savaşmaya gidenlerin ailelerinin, tekrar Fransa'ya dönmesine izin vermediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Fransa'dan Suriye'ye savaşmaya gidenlerin aileleri, Fransa'ya dönmelerine izin vermediği gerekçesiyle Le Drian hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunun, ailelerin avukatları aracılığıyla temmuzda Paris'teki Adalet Divanı'na yapıldığı belirtildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Mühll, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Fransa'dan Suriye'ye savaşmaya gidenlerin ailelerinin terör örgütü PKK/YPG'nın kamplarında tutulduğunu ifade ederek, önceliklerinin küçük çocukların Fransa'ya geri dönüşünü sağlamak olduğunu kaydetti.

Mühll, marttan bu yana 17 çocuğun Fransa'ya döndüğünü aktardı.

Suriye ve Irak'ta, Fransa kökenli yaklaşık 150 DEAŞ'lı terörist olduğu ve bunların 50'sinin terör örgütü PKK/YPG tarafından tutulduğu belirtiliyor.

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