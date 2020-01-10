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  4. Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: “İran 1-2 yıla kadar nükleer silaha sahip olabilir”

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: “İran 1-2 yıla kadar nükleer silaha sahip olabilir”

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.01.2020 11:33 | Son Güncelleme

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İran’ın 2015 Viyana Anlaşması’nı ihlal etmeye devam etmesi durumunda 1-2 yıla kadar nükleer silaha sahip olabileceğini söyledi.Fransız radyosuna konuşan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, “Eğer 2015 Viyana Anlaşması’nı ihlal etmeye devam ederlerse, kısa bir süre içerisinde 1-2 yıla kadar nükleer silaha sahip olabilirler” ifadesini kullandı.Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları bugün Orta Doğu’daki gelişmeleri ele almak üzere olağanüstü toplanacak.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İran’ın 2015 Viyana Anlaşması’nı ihlal etmeye devam etmesi durumunda 1-2 yıla kadar nükleer silaha sahip olabileceğini söyledi.
Fransız radyosuna konuşan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, “Eğer 2015 Viyana Anlaşması’nı ihlal etmeye devam ederlerse, kısa bir süre içerisinde 1-2 yıla kadar nükleer silaha sahip olabilirler” ifadesini kullandı.
Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları bugün Orta Doğu’daki gelişmeleri ele almak üzere olağanüstü toplanacak.

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