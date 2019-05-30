Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian’dan idama mahkum edilen DEAŞ’lılar hakkında açıklama

Daha önce Irak’ta yargılanıp idama mahkum edilen 6 Fransız vatandaşından sonra yedinci DEAŞ üyesi Fransız vatandaşı idama mahkum edilmesi hakkında açıklama yapan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian yargılamanın adil olduğunu söyledi.

Daha önce Irak’ta yargılanıp idam cezasına mahkum edilen 6 Fransız vatandaşından sonra Çarşamba günü yedinci bir DEAŞ üyesi Fransız vatandaşı için idam kararı verildi. Yaşanan olay sonrası Irak’ta DEAŞ’a katılmaya giden Fransız vatandaşlarının aile avukatları Dışişleri Bakanına çağrıda bulundu. Avukatlar teröristlerin Irak’ta adil yargılanmadığını iddia ederek bu kişilerin Fransa’da da yargılanması gerektiği yönünde çağrıda bulunurken Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian yaptığı açıklamada "adil yargılandılar" değerlendirmesini yaptı.

Savunma haklarına kusursuz bir şekilde saygı gösterildiğini ve sanıkların Fransa Konsolosluğu yardımından yararlandığını vurgulayan Bakan Le Drian, “Duruşmalar halka açık, iddianame savcı tarafından yürütülüyor. Avukat var ve herhangi bir tercüme sorunu olduğu takdirde Büyükelçilik kendi tercümanları ile tercüme sağlıyor" dedi.

Irak’ta ölüme mahkum edilen 7 Fransız vatandaşı terörist hakkında "İstihbaratımızca tanınan ve ülkemize karşı terör eylemlerine katılan teröristler" diyen Le Drian, konsolosluğun tüm hukuki süreçte söz konusu vatandaşlara destek olduğunu dile getirdi.

