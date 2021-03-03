Fransa Dışişleri Bakanı: "Türkiye'yle İlişkiler Hala Kırılgan"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, video konferans yöntemiyle uzun bir süredir ilk kez konuşmasının önemine vurgu yaptı ancak "iki ülke ilişkilerinin hala son derece kırılgan olmaya devam ettiğini" söyledi. Le Drian, AB'nin 24 Mart zirvesinde Türkiye-AB ilişkileri raporu üzerinden Türkiye'ye "süre verileceğini" bildirdi.
Ankara'dan görüşmenin hemen ardından yapılan açıklamada, "Güçlü iki NATO müttefiki olarak önemli uluslararası konularda Fransa ile birlikte hareket etme arzusu" vurgulandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Corona virüsüyle mücadeleye ilişkin fikir alışverişi ve dileklerin ardından, ikili ilişkiler konuşuldu. Erdoğan görüşmede, "Türkiye-Fransa ilişkisinin çok ciddi bir potansiyeli olduğuna inandığını, iki güçlü NATO müttefiki olarak, birlikte barış ve güvenliğe katkı sağlayabileceklerini" söyledi.
Elysee Sarayı ise, aynı gün İran lideri Hasan Ruhani'yle yapılan görüşmeye ilişkin açıklama yayınlarken, Macron-Erdoğan görüşmesine ilişkin sessiz kalmayı tercih etti. VOA Türkçe'nin görüştüğü Elysee kaynakları, görüşmeyle ilgili "bir açıklama yapmayacaklarını" belirtti. Ancak görüşmeden hemen önce Fransa Ulusal Meclisi Dışişleri Komisyonu'nda konuşan Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ilişkilerin geldiği nokta hakkında ipuçları verdi.
Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Jean Louis Bourlanges'in, "Erdoğan'daki son değişimin nedenlerini çok merak ediyoruz. Bugün görüşme de olacak. Bir yumuşama var mı?" sorusunu yanıtladı:
"Söylemde olumlu öğeler görüyoruz. Hakaret yok, AB'ye güven veren söylemler başladı, dikkatli eylemler var. Ayrıca iki önemli ve yeni durum sözkonusu. Artık Kıbrıs sularında Türk gemisi yok ve Yunanistan ile masaya oturma durumu var. Fakat durum hala çok kırılgan, çünkü uzlaşmazlıklar listesi çok uzun ve ilerleme sadece sözde. İki cumhurbaşkanı birazdan konuşacak. Bu uzun süredir olmuyordu. Ben de Türk mevkidaşım ile yakında görüşeceğim. Her zaman söyledim, Türkiye ile sağlıklı bir ilişki geliştirmek istiyoruz, ancak uzlaşmazlıkları da saklamıyoruz. Uzun süreli diyalog olabilir ama bazı adımlar atılmalı. Libya, Irak, Karabağ, Yunanistan, Kıbrıs, bütün bunlar eylem gerektiriyor. Eylem bekliyoruz."
"AB zirvesinde süre belirlenecek"
Le Drian, Avrupa Birliği'nin Mart zirvesinde AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in hazırladığı "AB-Türkiye ilişkilerinin durumu ve geleceğini" içeren raporun görüşüleceğini belirterek, "AB, bir takvim belirledi. Mart ayı zirvesinde, Borrell raporu ve Haziran ayında alınan kararlar esas alınarak Türkiye'ye dönük ara süre belirlenecek" dedi.
Bakan Le Drian, Fransa'nın bastırması üzerine NATO içinde de reforma gidildiğine vurgu yaparak, Türkiye adını kullanmadan NATO yapısı içinde ortakların davranışlarını belirleyecek yeni bir düzenleme geleceğine dikkat çekti. Le Drian, "Özellikle 'Müttefiklerin Davranış Kuralları'nı belirleyen düzenleme ile, NATO üyesi ülkelerin nasıl davranması gerektiğiyle ilgili kriter belirlenecek" dedi.