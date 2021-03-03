Fransa Dışişleri Bakanı: "Türkiye'yle İlişkiler Hala Kırılgan"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, video konferans yöntemiyle uzun bir süredir ilk kez konuşmasının önemine vurgu yaptı ancak "iki ülke ilişkilerinin hala son derece kırılgan olmaya devam ettiğini" söyledi. Le Drian, AB'nin 24 Mart zirvesinde Türkiye-AB ilişkileri raporu üzerinden Türkiye'ye "süre verileceğini" bildirdi.

Ankara'dan görüşmenin hemen ardından yapılan açıklamada, "Güçlü iki NATO müttefiki olarak önemli uluslararası konularda Fransa ile birlikte hareket etme arzusu" vurgulandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Corona virüsüyle mücadeleye ilişkin fikir alışverişi ve dileklerin ardından, ikili ilişkiler konuşuldu. Erdoğan görüşmede, "Türkiye-Fransa ilişkisinin çok ciddi bir potansiyeli olduğuna inandığını, iki güçlü NATO müttefiki olarak, birlikte barış ve güvenliğe katkı sağlayabileceklerini" söyledi.

Elysee Sarayı ise, aynı gün İran lideri Hasan Ruhani'yle yapılan görüşmeye ilişkin açıklama yayınlarken, Macron-Erdoğan görüşmesine ilişkin sessiz kalmayı tercih etti. VOA Türkçe'nin görüştüğü Elysee kaynakları, görüşmeyle ilgili "bir açıklama yapmayacaklarını" belirtti. Ancak görüşmeden hemen önce Fransa Ulusal Meclisi Dışişleri Komisyonu'nda konuşan Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ilişkilerin geldiği nokta hakkında ipuçları verdi.