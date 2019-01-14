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Fransa Dışişleri Bakanından Suriye'de DEAŞ'a karşı adım atılması çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 23:47 | Son Güncelleme

Fransa Dışişleri Bakanından Suriye'de DEAŞ'a karşı adım atılması çağrısı

BAĞDAT (AA) - Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, ABD'nin askerlerini çekme kararından sonra Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın ortadan kaldırılması için adımların atılması çağrısında bulundu.

Le Drian, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak'ın başkenti Bağdat'ta mevkidaşı Muhammed Hakim ile görüştü.

Görüşme sonrası düzenledikleri ortak basın toplantısında konuşan Le Drian, ABD'nin askerlerini Suriye'den çekme kararından sonra, DEAŞ'ın ortadan kaldırılması için adımların atılması gerektiğini ifade etti.

Fransız Bakan, ABD'den sonra Suriye'de DEAŞ'a karşı nasıl bir adım atılması gerektiğine dair herhangi bir şey söylemedi.

Bölgedeki siyasi istikrarın sağlanması için yapılması gereken çok şeyin olduğuna dikkati çeken Le Drian, özellike Suriye krizinin hızlı bir şekilde siyasi yollarla çözülmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Le Drian, Irak'ın terör örgütü DEAŞ'ın tehdidine maruz kalmaya devam ettiğini, son dönemlerde örgütün uyuyan hücrelerle saldırılar düzenlediğini hatırlattı.

Ülkesinin Irak'a farklı alanlarda destek sunacağını söyleyen Fransalı Bakan, DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerin yeniden imarı ve insani konuların en başta yer alacağını dile getirdi.

Irak Dışişleri Bakanı Hakim de terörle mücadele edilebilmesi için Fransa'dan askeri ve güvenlik konusunda daha fazla yardım beklediklerini belirterek, iki ülke arasında terörün hedef alınmasıyla bölgedeki suçları önleme ve istikrarın sağlanması için istihbarat dayanışmasının mevcut olduğunu söyledi.

Iraklı Bakan, Suriye'nin istikrara kavuşmasını kendilerinin de istediğini, bunun bölge istikrarının önemli bir parçası olduğunu kaydetti.

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, bugün geldiği başkent Bağdat'ta sırasıyla Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ve Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya gelmişti.

Le Drian, Bağdat'tan sonra Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani ile bir araya gelmek için Erbil'e geçti.

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Fransa Dışişleri Bakanı ırak Le Drian

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