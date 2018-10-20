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Fransa Dışişleri Bakanlığı Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini en ağır şekilde kınayarak olayla ilgili halen birçok sorunun cevap beklediğini bildirdi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 21:40 | Son Güncelleme

Fransa Dışişleri Bakanlığı Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini en ağır şekilde kınayarak olayla ilgili halen birçok sorunun cevap beklediğini bildirdi.


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