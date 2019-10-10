Fransa Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Hakkı Musa'yı Barış Pınarı Harekatı konusunda görüşmek için bakanlığa çağırdı

Fransa D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 operasyon konusunda bilgi almak ve Avrupa'n\u0131n pozisyonunu aktarmak \u00fczere T\u00fcrkiye'nin Paris B\u00fcy\u00fckel\u00e7isi Hakk\u0131 Musa'y\u0131 bakanl\u0131\u011fa \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131PARTNERG\u00fczellikleriyle haf\u0131zalara kaz\u0131nan en seksi fenomenlerAlmanya\u2019daki Son Sald\u0131r\u0131 A\u015f\u0131r\u0131 Sa\u011f Endi\u015felerini Art\u0131rd\u0131Ankara ve \u0130stanbul'da Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Payla\u015f\u0131mlar\u0131na Soru\u015fturma
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