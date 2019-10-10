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Fransa Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Hakkı Musa'yı Barış Pınarı Harekatı konusunda görüşmek için bakanlığa çağırdı

10.10.2019 16:08 | Son Güncelleme

Fransa Dışişleri Bakanlığı operasyon konusunda bilgi almak ve Avrupa'nın pozisyonunu aktarmak üzere Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Hakkı Musa'yı bakanlığa çağırdı

Fransa Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Hakkı Musa'yı Barış Pınarı Harekatı konusunda görüşmek için bakanlığa çağırdı

Fransa Dışişleri Bakanlığı operasyon konusunda bilgi almak ve Avrupa'nın pozisyonunu aktarmak üzere Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Hakkı Musa'yı bakanlığa çağırdı

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