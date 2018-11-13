Fransa Dışişleri'nden Kaşıkçı Açıklaması: ‘Yanlış Anlaşıldı’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan'ın 10 Kasım'da Paris'e hareket etmeden önce "Kaşıkçı cinayetine ilişkin ses kayıtlarını Suudi Arabistan, ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere'ye dinlettikleri" açıklamasına, Fransız Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian'ın, "bize böyle bir bilgi ulaşmadı, Türk Cumhurbaşkanı başka bir politik oyun oynuyor" yanıtı vermesi Ankara ve Paris arasında gerilime yol açtı. Ankara'nın Le Drian'ı yalanlaması üzerine Fransız Dışişleri Bakanlığı, Bakan Le Drian'ın sözlerinin "yanlış anlaşıldığını" açıkladı.
Konuya ilişkin Fransız gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanlığı, "Bakan Le Drian'ın sözlerinin yanlış anlaşılmasından dolayı üzüntü duyduklarını" belirtti. Açıklamada, "Dışişleri Bakanı, bilgileri olmadığını söylerken, cinayetin işlenme koşulları ve faillerine ilişkin tüm gerçekleri ortaya çıkaracak bir bilgisi olmadığını söylemek istemiştir" denildi.
Kayıtlara ilişkin sorular hakkında yorum yapmayı reddeden dışişleri diplomatları, olayın aydınlatılabilmesi için Türk ve Fransız yetkililerle de, tıpkı Suudi ve Amerikan yetkililerle olduğu gibi bilgi alışverişinde bulunduklarını belirterek, "Bizim için önemli olan, doğası ne olursa olsun, gerçeğin tüm boyutlarıyla ortaya çıkmasıdır, yalnızca Türk kayıtlarıyla değil. Yanıtların bir bölümü de Riyad'da ve diğer ortaklarımızla da yaptığımız değiş tokuşlarda" ifadesini kullandı.
Reuters'a konuşan üst düzey bir Fransız diplomat da, Le Drian'ın "ülkeler arasında paylaşılan istihbarat hakkında ya da kayıtların ne dinlendiği, ne de dinlemediği konusunda bir yorum yapmadığını" söyledi. Diplomat Reuters'a, "Bizim için önemli olan, gerçeği tümüyle ortaya koymaktır. Kayıtlar hakkında ne düşünürseniz düşünün, tüm gerçekler Türk kayıtlarına dayanamaz. Suudiler'den gelecek bilgileri de bekliyoruz" diye konuştu.
"Kayıtların dinlenmemesi olanaksız"
Cemal Kaşıkçı'yı tanıyan, Le Figaro gazetesi yazarı ve Orta Doğu uzmanı Georges Malbrunot, VOA Türkçe'ye konuyu değerlendiriken, "Ben o kayıtların dinlenmediğine inanmıyorum. Kayıtlar herkese verildi. Kanada dinlediğini açıkladı. Sanırım diğer ülkeler de bunu söyledi. Neden Fransa'ya verilmesin ki?" dedi. "Le Drian neden dinlemediğini söyledi o zaman ? " sorusuna da, "Elbette kendisi doğrudan dinlememiştir. Bu istihbaratlar arasındaki bir çalışmadır. Ama Suudi Arabistan ile ekonomik ilişkiler ortada. Fransa bir vuruyor, bir geri çekiliyor. Havuç ve sopa politikası yani. Silah satışı, petrol....Ben dinlenmediğine inanmıyorum" diye konuştu.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves le Drian, kamu televizyonu France 2'de "4 Verites" adlı programda, Erdoğan'ın, "Fransa'ya da kayıtları verdik" sözlerini yalanlayarak, "Bize ulaşan bir bilgi yok. Cumhurbaşkanı elinde bir şey varsa bunları bir an evvel bizimle paylaşmalıdır" dedi. Programı sunan tecrübeli gazetecinin "Erdoğan batı ülkelerine ses kayıtlarını verdiğini söyledi. Yalan mı söylüyor?" diye sorunca Le Drian, "farklı bir siyasi politik oynuyor" yanıtını verdi.
Ankara'dan sert yanıt
Le Drian'ın "Erdoğan'ı farklı bir siyasi oyun oynamakla suçlayan" açıklamasına Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan ve Türk Dışişleri'nden sert tepki geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Fransız bakan doğru söylemiyor. Bunlar yakında Kaşıkçı cinayetini inkar ederse hiç şaşırmayın. Türkiye bu olayın çözülmesi için sonuan kadar çalışacaktır. Buna cinayet emrinin kim tarafından verildiği de dahildir" diye konuştu.
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