Fransa Dışişleri'nden Kaşıkçı Açıklaması: ‘Yanlış Anlaşıldı’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan'ın 10 Kasım'da Paris'e hareket etmeden önce "Kaşıkçı cinayetine ilişkin ses kayıtlarını Suudi Arabistan, ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere'ye dinlettikleri" açıklamasına, Fransız Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian'ın, "bize böyle bir bilgi ulaşmadı, Türk Cumhurbaşkanı başka bir politik oyun oynuyor" yanıtı vermesi Ankara ve Paris arasında gerilime yol açtı. Ankara'nın Le Drian'ı yalanlaması üzerine Fransız Dışişleri Bakanlığı, Bakan Le Drian'ın sözlerinin "yanlış anlaşıldığını" açıkladı.

Konuya ilişkin Fransız gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanlığı, "Bakan Le Drian'ın sözlerinin yanlış anlaşılmasından dolayı üzüntü duyduklarını" belirtti. Açıklamada, "Dışişleri Bakanı, bilgileri olmadığını söylerken, cinayetin işlenme koşulları ve faillerine ilişkin tüm gerçekleri ortaya çıkaracak bir bilgisi olmadığını söylemek istemiştir" denildi.

Kayıtlara ilişkin sorular hakkında yorum yapmayı reddeden dışişleri diplomatları, olayın aydınlatılabilmesi için Türk ve Fransız yetkililerle de, tıpkı Suudi ve Amerikan yetkililerle olduğu gibi bilgi alışverişinde bulunduklarını belirterek, "Bizim için önemli olan, doğası ne olursa olsun, gerçeğin tüm boyutlarıyla ortaya çıkmasıdır, yalnızca Türk kayıtlarıyla değil. Yanıtların bir bölümü de Riyad'da ve diğer ortaklarımızla da yaptığımız değiş tokuşlarda" ifadesini kullandı.