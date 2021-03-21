Fransa Dışişleri'nden Türk Kadınlarıyla Dayanışma Mesajı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, ilk imzayı atan Türkiye'nin cinsiyete dayalı şiddete karşı İstanbul Sözleşmesi'ni terk etme kararından derin üzüntü duyduğunu açıkladı.

Bakanlık sözcüsü Agnès von der Mühll, "Fransa, Türk yetkililerin, 2011 yılında ilk Türkiye'nin onayladığı Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararından derin üzüntü duymaktadır" dedi.

Bakanlıktan Cumartesi gecesi yapılan açıklamada, İstanbul Sözleşmesi'nin, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve bununla mücadelede bugüne kadarki en başarılı uluslararası mekanizmayı temsil ettiği belirtildi.

Bu kararın en başta, Fransa'nın tüm dayanışmasını ifade ettiği Türk kadınlarını etkileyeceği vurgulanan açıklamada, "Bu karar daha genel kapsamda, kadın haklarının da bir parçası olduğu insan haklarına saygı açısından yeni bir gerilemeye işaret ediyor. Dünya genelinde kadın hakları ihlalleri geliştikçe, Fransa her tür toplumsal cinsiyet temelli ve cinsel şiddete karşı mücadeleyi harekete geçirmeye ve taahhüt etmeye devam edecek" ifadesine yer verildi.

