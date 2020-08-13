Fransa Doğu Akdeniz’deki askeri varlığını artıracak

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’de kıta sahanlığı sorunu üzerinden yaşanan gerginliğe Fransa da dahil oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa’nın Doğu Akdeniz’deki askeri varlığını artıracağını açıkladı.

Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Macron, "Türkiye’nin sebep olduğu gerginlik" nedeniyle endişesini ifade etti. Açıklamada Macron’un, Yunanistan ve NATO partnerleriyle "barışçıl bir diyaloğa" olanak sağlaması amacıyla Türkiye’ye Doğu Akdeniz’de petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerini durdurma çağrısında bulunduğu belirtildi.

Açıklamada Macron’un Mitsotakis ile telefon görüşmesinde, Fransa’nın bölgedeki durumu takip etmek ve "uluslararası hukukun uygulanması konusundaki kararlığını göstermek" amacıyla Doğu Akdeniz’deki askeri varlığını artıracağını söylediği kaydedildi. Fransa’nın bölgedeki askeri varlığının artırılmasının başta Yunanistan olmak üzere Fransa’nın Avrupa Birliği (AB) partnerleriyle gerçekleşeceği ifade edilirken, açıklamada bunun nasıl olacağına dair bir bilgi verilmedi.