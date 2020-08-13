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Fransa Doğu Akdeniz’deki askeri varlığını artıracak

13.08.2020 10:43 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’de devam eden deniz yetki alanı gerginliği nedeniyle bölgedeki askeri varlığını artıracağını söyledi.

Fransa Doğu Akdeniz’deki askeri varlığını artıracak

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’de kıta sahanlığı sorunu üzerinden yaşanan gerginliğe Fransa da dahil oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa’nın Doğu Akdeniz’deki askeri varlığını artıracağını açıkladı.

Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Macron, "Türkiye’nin sebep olduğu gerginlik" nedeniyle endişesini ifade etti. Açıklamada Macron’un, Yunanistan ve NATO partnerleriyle "barışçıl bir diyaloğa" olanak sağlaması amacıyla Türkiye’ye Doğu Akdeniz’de petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerini durdurma çağrısında bulunduğu belirtildi.

Açıklamada Macron’un Mitsotakis ile telefon görüşmesinde, Fransa’nın bölgedeki durumu takip etmek ve "uluslararası hukukun uygulanması konusundaki kararlığını göstermek" amacıyla Doğu Akdeniz’deki askeri varlığını artıracağını söylediği kaydedildi. Fransa’nın bölgedeki askeri varlığının artırılmasının başta Yunanistan olmak üzere Fransa’nın Avrupa Birliği (AB) partnerleriyle gerçekleşeceği ifade edilirken, açıklamada bunun nasıl olacağına dair bir bilgi verilmedi.

Ankara ile Atina arasında diyalog kurulması çağrısında bulunan Macron’un AB Dönem Başkanlığı’nı yürüten Almanya’nın iki ülke arasında arabuluculuk faaliyetleri yürütmesini olumlu karşıladığı aktarıldı.

Doğu Akdeniz'de artan gerginlik

Türkiye hafta başında sismik araştırma gemisi Oruç Reis'i donanma gemileri eşliğinde Yunan adası Meis açıklarına göndermişti. Ardından Yunanistan da Oruç Reis'i takip etmeleri için savaş gemilerini Doğu Akdeniz’de konuşlandırmıştı.

Atina, Oruç Reis'in, Yunanistan'ın kıta sahanlığına giren sularda "yasa dışı olarak" faaliyet gösterdiğini savunuyor. Ankara ise bu suçlamayı reddediyor.

Benzer bir gerginlik temmuz ayında da yaşanmış, Almanya Başbakanı Angela Merkel tarafları yatıştırmak için telefon diplomasisi yürütmüş ve Türkiye sismik arama faaliyetini bir süreliğine beklemeye almıştı.

AFP,dpa/DÇÜ,EC

©Deutsche Welle Türkçe

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