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Fransa, ebeveynlerin çocuklarının kalçasına vurmasını yasakladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.07.2019 11:59 | Son Güncelleme

Fransa’da ’Kalçaya Vurma Karşıtı Yasa’ olarak anılan ve çocuklara ’eğitimsel şiddet’ uygulanmasını yasaklayan kanun tasarısı Senato’dan oy birliği ile geçerek kabul edildi.Fransa’da ’Kalçaya Vurma Karşıtı Yasa’ olarak anılan ve çocuklara ’eğitimsel şiddet’ uygulanmasını yasaklayan kanun tasarısı, Ulusal Meclis’ten sonra Senato’dan oy birliğiyle geçerek kabul edildi.Bu yasaya göre artık ebeveynler eğitim, terbiye veya cezalandırma maksadıyla çocuklarının vücuduna şiddet uygulayamayacak.

Fransa’da ’Kalçaya Vurma Karşıtı Yasa’ olarak anılan ve çocuklara ’eğitimsel şiddet’ uygulanmasını yasaklayan kanun tasarısı Senato’dan oy birliği ile geçerek kabul edildi.
Fransa’da ’Kalçaya Vurma Karşıtı Yasa’ olarak anılan ve çocuklara ’eğitimsel şiddet’ uygulanmasını yasaklayan kanun tasarısı, Ulusal Meclis’ten sonra Senato’dan oy birliğiyle geçerek kabul edildi.
Bu yasaya göre artık ebeveynler eğitim, terbiye veya cezalandırma maksadıyla çocuklarının vücuduna şiddet uygulayamayacak. Kanun ayrıca hakaret içeren ve dalga geçen çocuğu aşağılayıcı ifadeler kullanmayı da yasakladı.
Yasağın Parlamento’da kabul edilmesinin ardından, ’Sıradan Eğitim Şiddetini Yasaklama’ yasası Medeni Kanun’a eklendi. Fransa, yasal olarak çocukların kalçasına vurularak cezalandırmayı yasaklayan 56. ülke oldu.
Halk arasında yaygın olarak ’şaplak karşıtı yasa’ olarak bilinen yasa, resmi gazetede yayınlandı ve yürürlüğe konuldu.
Yasa 2 Temmuz’da Senato tarafından kabul edildikten sonra, şimdi belediyede kıyılan nikah sırasında nikah memuru evlenen çiftlere evlilikte geçerli olan yasal hakları anlatırken, çocukların kalçalarına vurmamaları konusunda da uyarı yapacak. Yeni yürürlüğe giren bu yasa, diyaloga, karşılıklı saygıya dayalı yardımsever bir eğitimi teşvik etmeyi amaçlıyor.

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