Fransa Eğitim Bakanı Blanquer'den başörtüsü açıklaması

PARİS (AA) - Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin başörtüsü takmasına ilişkin, "Yasa başörtüyü yasaklamıyor ancak yerel yönetimlerin başörtüyü yasaklanmasını teşvik edebiliriz." dedi.

Blanquer, BFM TV kanalında yaptığı açıklamada başörtünün toplumda istenmediğini savundu.

Okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin başörtüsü takmasına ilişkin, "Yasa başörtüyü yasaklamıyor ancak yerel yönetimlerin başörtüyü yasaklanmasını teşvik edebiliriz." ifadelerini kullanan Blanquer, başörtünün Fransa'nın değerlerine aykırı olduğunu söyledi.

Blanquer, ilkokullarda kız ve erkek çocukların el ele tutuşmak istememesiyle ilgili de bazı önlemler aldıklarını ifade etti.

Danıştay, 2013'te yayımladığı raporda, okul gezilerinde öğrencilere refakat edenlerin kamu görevlisi olmadığını, bu kişilerin dini sembol taşıyabileceğini belirtmişti.

