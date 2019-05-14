"Fransa Eğitim Bakanının ifadeleri kabul edilemez ve üzücü"

"Bu okullar, büyükelçilik (Fransa) destekli okullar. Bu okulların statüsü belli bir hukuki çerçeveye oturtulurken, bizim beklentimiz Türkiye olarak Fransa'da aynı şekilde işleyecek iki okulun açılmasıdır. Bu konuda muvafakat verirlerse karşılıklı olarak bu sorun çözülür. Bu konu üzerinde çalışılıyor."

Büyükelçi Musa, bu kapsamda geçen yılın son baharında Fransız bir heyetin Türkiye'yi ziyaret ettiğini aktararak, şöyle devam etti:

Fransız basınında iddia edildiğinin aksine Türkiye'nin aniden Fransa'da Türk okulu açmaya yönelik bir gündem oluşturmadığını belirten Musa, Türkiye'deki Fransız okulları Charles de Gaulle ve Pierre Loti'nin hukuki statüsünün belirlenmesi amacıyla 2012'den bu yana çalışmaların yürütüldüğünü kaydetti.

PARİS (AA) - Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Fransız basınında büyükelçilik destekli Türk okulu açılmasına ilişkin yer alan iddialar ve Fransa Eğitim Bakanı Jean Michel Blanquer'in açıklamalarının "kabul edilemez ve üzücü" olduğunu söyledi.

Bu konu hakkında şu an Fransız yetkililerine sunulmuş bir proje olmadığını dile getiren Musa, Türkiye'nin Fransa ile bu konuda prensipte anlaşması durumunda okulun açılmasıyla ilgili Fransız yetkililerle istişarelerde bulunacaklarını ifade etti. Kendileri açısından önemli olanın bu iki okula açma hakkı verilmesinin olduğunu vurgulayan Büyükelçi, bu konuda görüşmelerin iki ülkenin bakanlıkları arasında yapıldığını bildirdi.

Musa, "Mahremiyette yürütülen bu sürecin kamuoyu ile paylaşılmasının diplomatik teamüllere uygun olmadığını düşünüyoruz. Böyle müzakere çok nadir yürütülür." dedi.

Le Point dergisinin ilgili kaynaklara dayanarak bu konuda haber yazmasıyla söz konusu bilgilerin Fransa tarafından sızdırıldığının anlaşıldığına dikkati çeken Büyükelçi Musa, şöyle devam etti:

"Eğitim Bakanı Blanquer'in bu konuda yanlış bilgilendirildiğini düşünmek istiyoruz çünkü itibar ettiğimiz bir devlet adamıdır. Bu ifadeler kabul edilemez ve üzücü. Türkiye'nin herhangi bir sistemin ihracında olduğunu iddia etmek akılla izah edilecek bir durum değil.