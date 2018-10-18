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Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın himayesinde gelecek hafta Riyad'da düzenlenecek yatırım konferansına katılmayacağını açıkladı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 09:56 | Son Güncelleme

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın himayesinde gelecek hafta Riyad'da düzenlenecek yatırım konferansına katılmayacağını açıkladı.


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Çöldeki Davos Fransa Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire

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