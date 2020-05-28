Fransa Ekonomisi 2 Haziran'da Tümüyle Açılıyor

Ekonominin bir an evvel ayağa kaldırılması için harekete geçen Fransız hükümeti, 2 Haziran'dan itibaren ülkede tüm ekonomik faaliyetlerin başlamasının yolunu açtı. İşsizlik rakamının tarihi bir patlama yaptığı ülkede, hayatın normale dönmesi ve tatil sezonuna hazırlık yapılabilmesi için park ve bahçeler, alışveriş merkezleri, plajlar, liseler, kafe, bar ve lokantalar açılacak. Ülke içinde seyahat yasağı kaldırılacak. Dış sınırlar ise 15 Haziran'a kadar kapalı kalmaya devam edecek. AB sınırlarının açılması konusunda 15 Haziran'da ortak karar alınacak.
Başbakan Edouard Philippe, Elysee Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başkanlığında, ilgili bakanlar ve bilim adamları ile yapılan güvenlik zirvesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, ülkeyi 2 Haziran'dan itibaren tümüyle açacaklarını söyledi.
Corona virüsü ile mücadeleye ilişkin rakamların beklediklerinden de olumlu sonuçlar verdiğini belirten Philippe, tüm ülkede "kırmızı alarm" durumunun son bulduğunu, yalnızca Paris ve çevresinde önlemlerin biraz daha sıkı tutulacağını belirtti. Philippe, "Tedbiri elden bırakmadan, hijyen önlemlerine dikkat etmeye devam ederek, bir an evvel ülkede normale dönüşü sağlamayı hedefliyoruz. 2 Haziran'da özgürlük yeniden kural olacak" dedi.
Normale Dönüş Planı ne getiriyor?
Philippe tarafından açıklanan ve 22 Haziran'a kadar uygulanacak "İkinci Nomale Dönüş Planı"na göre, tüm ülkede, park ve bahçeler, ortaokul ve liseler, alış veriş merkezleri, bar, kafe ve lokantalar açılacak.
Sosyal yaşam: Tüm ülkede bar, kafe ve lokantalar 2 Haziran'dan itibaren açılacak. Yalnızca Paris ve civarında lokantalar bina içinde değil, yalnızca dış mekanlarda ya da teraslarda servis yapabilecek. Her masa arasında en az 1 metre mesafe olacak. Servis yapan çalışanlar zorunlu maske takacak. Yemek yeme anı dışında masadan kalktıkları anda müşteriler de maske takacak. Tüm ülkede 10'dan fazla kişinin toplanması yasağı devam edecek. Düğün, kutlama gibi toplantılar br süre daha yasak olmaya devam edecek.
Turizm: Turizm sektöründen gelen yoğun baskı üzerine 100 km. ile sınırlandırılan seyahat yasağı tümüyle kaldırılacak, Fransızlar ülke sınırları içinde seyahat edebilecekler. Ancak Fransa dışına seyahat etme yasağı 15 Haziran'a kadar uygulanacak. Tüm müze ve tarihi mekanlar da 2 Haziran'dan itibaren ziyarete açılacak. Plaj, göl, havuz ve spor salonları da özel hijyen önlemleri alınması koşuluyla yeniden faaliyete geçecek. Daha çok iç uçuşların yapıldığı Paris Orly Havaalanı 26 Haziran'da açılacak
Eğitim: Paris ve banliyöleri hariç tüm okullar Haziran boyunca, en azından haftanın bir kaç günü açık olacak. Her sınıfta en fazla 15 öğrenci bulunabilecek, okullarda sosyal mesafe ve hijyen kurullarına uyulmaya devam edilecek. Her sıra arasında 1 metre mesafe olacak. Lise bitirme sözlü sınavları bu sene yapılmayacak.
Hükümet 22 Haziran'a kadar bu planı uyguladıktan sonra, Corona virüsünün yayılma hızına göre, kararını yeniden gözden geçirecek.
Basın toplantısına katılan Sağlık Bakanı Olivier Veran, "Henüz virüsün ortadan kalkmaya başladığı yolunda elimizde bilimsel bir veri yok. Bu nedenle temkinli olmaya devam edeceğiz. Yeniden gelme ihtimali var. İhmal edemeyeceğimiz bazı varsayımlar bu yönde. Dolayısıyla, tedbiri tümüyle elden bırakmayacağız" dedi.
Fransa'da işsizlik sayısında tarihi patlama
Corona virüsü krizi Fransa tarihinde daha önce eşi görülmeyen bir istihdam krizine yol açtı. Kriz nedeniyle ekonomik hayatın neredeyse tümüyle durduğu Fransa'da, işsizlik rakamı krizin patlak verdiği Mart ayına oranla yüzde 22,6 arttı. Nisan ayında giriş yapan 843 bin yeni işsiz ile toplam işsizlik rakamı da 4 milyon 575 bine yükseldi.
Fransız ekonomisinde "A kategorisi" olarak tanımlanan ve herhangi bir iş yerinde çalışmadan iş arayanların sayısı Mart ayında 843 bin yeni girişle en büyük artışı kaydetti. Çalışma Bakanlığı İstatistik Dairesi tarafından açıklanan işsizlik rakamlarına göre, Nisan ayı içinde yaşanan yüzde 22,6'lık artış, 'tarihi bir patlamayı' temsil ediyor. Bu rakamın, 1996'da İstatistik biriminin kurulmasından bu yana kaydedilen en yüksek rekor olduğu kaydedildi.