Fransa Ekonomisi 2 Haziran'da Tümüyle Açılıyor

Ekonominin bir an evvel ayağa kaldırılması için harekete geçen Fransız hükümeti, 2 Haziran'dan itibaren ülkede tüm ekonomik faaliyetlerin başlamasının yolunu açtı. İşsizlik rakamının tarihi bir patlama yaptığı ülkede, hayatın normale dönmesi ve tatil sezonuna hazırlık yapılabilmesi için park ve bahçeler, alışveriş merkezleri, plajlar, liseler, kafe, bar ve lokantalar açılacak. Ülke içinde seyahat yasağı kaldırılacak. Dış sınırlar ise 15 Haziran'a kadar kapalı kalmaya devam edecek. AB sınırlarının açılması konusunda 15 Haziran'da ortak karar alınacak. Başbakan Edouard Philippe, Elysee Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başkanlığında, ilgili bakanlar ve bilim adamları ile yapılan güvenlik zirvesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, ülkeyi 2 Haziran'dan itibaren tümüyle açacaklarını söyledi. Corona virüsü ile mücadeleye ilişkin rakamların beklediklerinden de olumlu sonuçlar verdiğini belirten Philippe, tüm ülkede "kırmızı alarm" durumunun son bulduğunu, yalnızca Paris ve çevresinde önlemlerin biraz daha sıkı tutulacağını belirtti. Philippe, "Tedbiri elden bırakmadan, hijyen önlemlerine dikkat etmeye devam ederek, bir an evvel ülkede normale dönüşü sağlamayı hedefliyoruz. 2 Haziran'da özgürlük yeniden kural olacak" dedi.

Normale Dönüş Planı ne getiriyor? Philippe tarafından açıklanan ve 22 Haziran'a kadar uygulanacak "İkinci Nomale Dönüş Planı"na göre, tüm ülkede, park ve bahçeler, ortaokul ve liseler, alış veriş merkezleri, bar, kafe ve lokantalar açılacak. Sosyal yaşam: Tüm ülkede bar, kafe ve lokantalar 2 Haziran'dan itibaren açılacak. Yalnızca Paris ve civarında lokantalar bina içinde değil, yalnızca dış mekanlarda ya da teraslarda servis yapabilecek. Her masa arasında en az 1 metre mesafe olacak. Servis yapan çalışanlar zorunlu maske takacak. Yemek yeme anı dışında masadan kalktıkları anda müşteriler de maske takacak. Tüm ülkede 10'dan fazla kişinin toplanması yasağı devam edecek. Düğün, kutlama gibi toplantılar br süre daha yasak olmaya devam edecek. Turizm: Turizm sektöründen gelen yoğun baskı üzerine 100 km. ile sınırlandırılan seyahat yasağı tümüyle kaldırılacak, Fransızlar ülke sınırları içinde seyahat edebilecekler. Ancak Fransa dışına seyahat etme yasağı 15 Haziran'a kadar uygulanacak. Tüm müze ve tarihi mekanlar da 2 Haziran'dan itibaren ziyarete açılacak. Plaj, göl, havuz ve spor salonları da özel hijyen önlemleri alınması koşuluyla yeniden faaliyete geçecek. Daha çok iç uçuşların yapıldığı Paris Orly Havaalanı 26 Haziran'da açılacak