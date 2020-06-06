Fransa, El Kaide'nin Kuzey Afrika lideri Abdülmalik Droukdel'in öldürüldüğünü duyurdu

Fransa Savunma Bakanlığı, uzun yıllar boyunca El Kaide saflarında savaşan Abdülmalik Droukdel'in Mali'de düzenlenen bir operasyonda öldürüldüğünü duyurdu.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, operasyonun çarşamba günü düzenlendiğini ve Droukdel'le birlikte yakın çevresinin de öldürüldüğünü açıkladı.

Parly, yine Mali'de mayıs ayında yapılan bir operasyonda IŞİD'in komutanlarından birinin yakalandığı bilgisini de verdi. "Cesur operasyonların terör örgütlerine sert bir dabe vurduğunu" söyledi:

Operasyonların kapsamı neydi?

Kuzey Afrika'da örgütlenmiş olan El Kaide gruplarının (AQIM) tümünden sorumlu olan Droukdel, aynı azamanda El Kaide'nin Sahra bölgesiyle Kuzey Afrika arasında kalan Sahel kısmında aktif olan kolu Cemaat Nusra el İslam ve Müslim'in (JNIM) de komutanıydı.

Yakalanan IŞİD komutanı Muhammed Mrabat da, örgütün Büyük Sahra bölgesinde aktif kolu olan ISGS'nin üst düzey komutanlarından biriydi. 19 Mayıs'ta yakalandı.

7 Mayıs'ta IŞİD, Mali ve Burkina Faso'da örgüt üyelerinin El Kaide'yle çatışmaya girdiğini duyurmuştu. JNIM'i kendi mevzilerine saldırmakla suçlayan IŞİD, elemanlarının JNIM tarafından gözaltına alındığını ve petrol gelirlerine engel olduklarını açıklamıştı.